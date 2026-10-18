Celta Vigo - Alaves: kadrolar ve canlı anlatım

·42·Spor
Celta Vigo - Alaves: kadrolar ve canlı anlatım

İspanya La Liga kapsamındaki Celta Vigo - Alaves karşılaşması 18 Ekim, 19:15'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Celta Vigo ilk 11'i: 13. Radu I., 20. Rodriguez J., 18. Lago Y., 21. Caceres S., 23. Alvarez H. (kaptan), 30. Burcio J., 6. Moriba I., 5. Carreira S., 24. Drieu K., 9. Jutgla F., 19. Swedberg W.

Celta Vigo yedekleri: 3. Alonso M., 28. Antanon A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 4. Faye A., 14. Febas A., 22. Galan J., 16. Gonzalez J., 15. Nunez A., 17. Rueda J., 25. Villar I.

Celta Vigo teknik direktörü: Giraldez C.

Alaves ilk 11'i: 1. Sivera A., 16. Koski V., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N., 17. Jonny Otto, 21. Rebbach A., 19. Ibanez P., 8. Blanco A., 10. Alena C., 11. Martinez T., 15. Boye L.

Alaves yedekleri: 24. Diallo Selu M., 9. Diaz M., 6. Guevara A., 20. Manas A., 12. Novoa Ramos J., 27. Olais J., 23. Protesoni C., 13. Rodriguez A., 22. Rodriguez M., 4. Suarez D., 31. Swiderski G., 3. Javi.

Alaves teknik direktörü: Sanchez Flores Q.

Canlı anlatım CANLI
45+1
Maçın ilk yarısı sona erdi.
45🟨
Toni Martínez (Alavés) kural hatası yaptı ve hakem hiç tereddüt etmeden sarı kartı gösterdi.
43
Çok zayıf bir şut! Jonny Otto (Alavés) bir kez daha kaleyi yokladı; bu sefer uzaktan ama gözleri bağlı vursa bundan kötüsü olamazdı. Top tribünlere gitti.
43
Hugo Bursio (Celta Vigo) rakibinin formasından çekti ve hakem faul düdüğünü çaldı.
39
Hakem José Munuera pozisyonu net bir şekilde gördü ve Abde Rebbach'ın (Alavés) faul yaptığını belirledi.
37
Williot Swedberg (Celta Vigo) rakipten topu kapmaya çalışırken faul yaptı. José Munuera pozisyonu net bir şekilde gördü ve düdüğünü çaldı.
33
Lucas Boyé (Alavés) ceza sahası içindeki ortaya yetişti ve kafayla sağ direğe doğru vurdu, ancak kaleci için kolay bir kurtarış oldu.
30
Toni Martínez (Alavés) ceza sahası yakınında topu kontrol etti ve kalenin merkezine doğru kafa vuruşu yaptı, ancak Ionuț Radu dikkatli davranarak gole izin vermedi.
28
Hugo Álvarez (Celta Vigo) ceza sahası dışından gelişine vurdu, ancak top sağ direğin hemen dışından auta gitti.
26
Ferran Jutglà (Celta Vigo), serbest vuruştan gelen harika ortayı iyi değerlendiremedi ve yakın mesafeden çektiği şut sol direğin dibinden auta çıktı.
25
Alaves yapılan sert faulün ardından serbest vuruş kazandı.
24
Ilaix Moriba (Celta Vigo), bu tür bir hareketin kurallara aykırı olduğunu bilmeliydi. Çok dikkatsizce bir müdahalede bulundu ve José Munuera'ya düdük çkmaktan başka çare kalmadı.
22
Lucas Boyé (Alavés) hücumda aşırı agresif oynadı ve rakibine faul yaptı.
18
Hugo Burcio (Celta Vigo) rakibinden topu kaptı ve Jose Munuera faulü çaldıktan sonra öfkeyle itiraz etti.
16
Yan hakem, Nicolas Valentini'nin (Alavés) ofsaytta olduğunu işaret etti ve orta hakem bu kararı onayladı.
15🟨
Hakem, Sebastian Cáceres'e (Celta Vigo) sarı kart gösterdi.
13
Carles Aleñá (Alavés) kayarak müdahale etmek istedi ancak hakem José Munuera faulü belirleyip düdüğünü çaldı.
12
Jonny Otto'nun (Alaves) ortaladığı topu Ionut Radu kontrol etti ve atak durduruldu.
7
Ville Koski (Alaves) rakibine sert oynadığı için faul yaptı.
5
José Munuera faul düttüğünü çaldı, çünkü Lucas Boyé (Alavés) top mücadelesinde çok sert davrandı.
1
Bugünkü maç yeni başladı, oyunun tadını çıkarın!
19:18
Maçın başlama vuruşunu Celta Vigo yapıyor.
19:15
Bugünün maçının hakemini tanıtalım, kendisi José Munuera.
19:15
Bu maçın ilk 11'leri açıklandı.
19:15
Canlı anlatımımıza hoş geldiniz. Sahada yaşananları sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Maçın başlamasına çok az bir zaman kaldı.
Celta VigoAlavesLa LigaİspanyaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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