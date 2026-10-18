Celta Vigo - Alaves: kadrolar ve canlı anlatım
İspanya La Liga kapsamındaki Celta Vigo - Alaves karşılaşması 18 Ekim, 19:15'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Celta Vigo ilk 11'i: 13. Radu I., 20. Rodriguez J., 18. Lago Y., 21. Caceres S., 23. Alvarez H. (kaptan), 30. Burcio J., 6. Moriba I., 5. Carreira S., 24. Drieu K., 9. Jutgla F., 19. Swedberg W.
Celta Vigo yedekleri: 3. Alonso M., 28. Antanon A., 31. Arcos A., 10. Aspas I., 1. Bayindir A., 4. Faye A., 14. Febas A., 22. Galan J., 16. Gonzalez J., 15. Nunez A., 17. Rueda J., 25. Villar I.
Celta Vigo teknik direktörü: Giraldez C.
Alaves ilk 11'i: 1. Sivera A., 16. Koski V., 14. Tenaglia N., 2. Valentini N., 17. Jonny Otto, 21. Rebbach A., 19. Ibanez P., 8. Blanco A., 10. Alena C., 11. Martinez T., 15. Boye L.
Alaves yedekleri: 24. Diallo Selu M., 9. Diaz M., 6. Guevara A., 20. Manas A., 12. Novoa Ramos J., 27. Olais J., 23. Protesoni C., 13. Rodriguez A., 22. Rodriguez M., 4. Suarez D., 31. Swiderski G., 3. Javi.
Alaves teknik direktörü: Sanchez Flores Q.
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