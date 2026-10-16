Avrupa Ligi 2. haftasında Juventus, Benfica ve Bournemouth galibiyet aldı

Avrupa Ligi genel aşamasının 2. haftasında bir dizi önemli ve çekişmeli karşılaşma daha oynandı. İtalyan devi Juventus İspanya deplasmanında irade göstererek uzatma dakikalarında attığı golle galibiyete ulaştı ve 6 puanla puan durumunda 1. sıraya yükseldi. Ayrıca İngiliz ekibi Bournemouth ve Portekiz temsilcisi Benfica takımları da farklı galibiyetler alarak liderlik yarışında sağlam bir yer edindi.

Juventus, Vigo'da zorlu bir galibiyet aldı

Turnuva tablosunda 1. sırayı hedefleyen Juventus, deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu ve gerçek bir dramaya sahne olan maçı kazandı:

İspanyolların hızlı golü: 18. dakikada Alvarez ev sahibini öne geçirdi ve Celta uzun süre skoru korumayı başardı;

Denge sağlandı: 58. dakikada Woltemade dengeyi sağlayarak Torino ekibine güven verdi;

90+3. dakikadaki çözüm: 64. dakikada oyuna giren Randal Kolo Muani, 93. dakikada rakip fileleri havalandırarak Juventus'a çok önemli bir deplasman galibiyeti (1:2) kazandırdı.

Celta Vigo — Juventus 1:2

Goller: Alvarez (18) — Woltemade (58), Kolo Muani (90+3).

Celta Vigo: Radu, Xavi, Lago, Marcos, Rueda (Nunes, 85), Febas, Moriba, Carreira, Alvarez, Jutgla (Aspas, 75), Villiot.

Juventus: Vicario, Kalulu, Gatti (Bremer, 70), Kelly, McKennie, Koopmeiners (Douglas Luiz, 82), Sarr, Cambiaso, Conceição (Nico Gonzalez, 64), Alaybegovic (Kolo Muani, 64), Woltemade.

Benfica, Lizbon'da Celtic'e acımadı

Portekiz ekibi Benfica, İskoçya şampiyonu Celtic karşısında 4:1'lik net ve ikna edici bir galibiyet aldı:

Duran'ın şovu: Lizbon ekibinde Duran, 5. dakikada penaltıdan skoru açtı ve 36. dakikada duble yaptı;

Farklı skor: 23. dakikada Bah, 89. dakikada ise Pavlidis gollerini kaydetti. İskoç ekibinde S. Duran'ın 63. dakikadaki golü sadece teselli oldu. Bu galibiyetle Benfica 6 puanla 3. sıraya yerleşti.

Benfica — Celtic 4:1

Goller: Duran (5 pen, 36), Bah (23), Pavlidis (89) — S. Duran (63).

Bournemouth'tan net galibiyet: 3:0

İngiltere Premier Lig temsilcisi Bournemouth, sahasında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti ve zorlanmadan 3 golle kazandı:

Evanilson perdeyi açtı: İlk yarının sonunda (43. dakika) Evanilson ev sahibini öne geçirdi;

Fişi çeken goller: İkinci yarıda Ryan (76) ve uzatma dakikalarında Rodriguez (90+2) skoru 3:0'a getirdi. Bournemouth 6 puanla turnuva tablosunda 5. sıraya yerleşti.

Bournemouth — Sturm Graz 3:0

Goller: Evanilson (43), Ryan (76), Rodriguez (90+2).