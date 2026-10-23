Özbekistan milli takımı hocası yeni bir iş mi arıyor? Yabancı basında ses getiren haber

Özbekistan milli futbol takımı teknik direktörü, 2006 Dünya Kupası şampiyonu ve Altın Top sahibi Fabio Cannavaro kariyerini Kuzey ve Latin Amerika'da sürdürme fırsatlarını değerlendiriyor. İtalyan teknik adam, kendisine Meksika ve ABD liglerinden uygun seçenekler bulacak yerel bir ajansla iş birliği anlaşması imzaladı.

Bu ses getiren haberi ilk olarak Meksika'nın büyük TUDN spor medyası duyurdu, ardından eurasia.football portalı detayları açıkladı.

TUDN kulisi: Cannavaro için Meksika ve ABD kapıları açılıyor

Meksikalı ünlü muhabir ve TUDN kanalı yorumcusu Francisco Arredondo Línea de 4 programında, İtalyan teknik adamın yeni temsilcilerinin aktif çalışmaya başladığını belirtti:

Hedef ligler: Ajans, Cannavaro için Meksika'nın üst ligi olan Liga MX ve ABD ile Kanada'nın MLS liglerindeki kulüplerden birini çalıştırma seçeneklerini araştırıyor;

Temel şart: Teknik adamın adaylığı, bu liglerdeki kulüplerde teknik direktörlük koltuğu boşaldığı anda değerlendirilecek ana adaylar arasına dahil edilecek.

Özbekistan ile sözleşme ve milli takımdaki durum

Kuzey Amerika için anlaşma yapılmasına rağmen, Fabio Cannavaro şu anda Özbekistan milli takımındaki görevini planlı bir şekilde sürdürüyor:

Mevcut sözleşme: 2025 yılının Ekim ayında milli takımın başına geçen İtalyan uzman, 'Beyaz Kurtlar'ı 2026 Dünya Kupası'nda yönetti. Dünya Kupası'ndan sonra Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA), Cannavaro ile mevcut anlaşmanın 2027 yılının Ekim ayına kadar olduğunu resmen doğruladı;

Sonuçlar: Dünya Kupası'ndan sonra takımı yeniden yapılandıran Cannavaro'nun öğrencileri, sonbahar uluslararası maçlarında İran'ı 3:1, Suriye'yi 4:1 mağlup etti, Güney Kore deplasmanında ise 0:2 mağlup oldu.

Zengin teknik direktörlük tecrübesi

Fabio Cannavaro, teknik direktörlük kariyeri boyunca Asya ve Avrupa'nın birçok önemli takımını çalıştırdı:

Çin'in Guangzhou Evergrande kulübü ve Çin milli takımı;

İtalya'nın Benevento ve Udinese takımları;

Hırvatistan'ın dev kulübü Zagreb'in Dinamo'su.

Dünya futbol efsanesinin ajansla yaptığı yeni anlaşma, Özbekistan milli takımıyla sözleşmesi bittiğinde veya uygun bir teklif geldiğinde okyanus ötesine gidebileceğinin sinyalini veriyor.