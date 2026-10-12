Güney Kore devlet başkanı ve eşi Meksika'da taco yedi ve K-pop konserine katıldı

·25·Dünya
Güney Kore devlet başkanı ve eşi Meksika'da taco yedi ve K-pop konserine katıldı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ve eşi Kim Hye-kyung, Meksika'ya yaptıkları resmi ziyaret sırasında gerçekleştirdikleri özel etkinliklerle ilgi odağı oldu.

Başkanlık çifti, Mexico City'deki Tacos Atarantados restoranına giderek Meksika'nın meşhur yemeği taco'yu tattı. Ayrıca restoran çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ardından Güney Kore lideri ve eşi, dünyaca ünlü K-pop grubu Stray Kids'in konserine de katıldı.

Başkanlık çiftinin bu ziyareti, diplomatik görüşmelerin yanı sıra iki ülkenin kültürüne ve mutfağına olan ilgileriyle de akıllarda kaldı. Bu olaylar Güney Kore ile Meksika arasındaki kültürel bağlara dikkat çekti.

Lee Jae-myungKim Hye-kyungStray KidsGüney KoreMeksika
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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