Cannavaro'dan Güney Koreya maçı hakkında: Özbekistan neden agresif futbola geçiyor?
Özbekistan milli takımı teknik direktörü, dünya futbol efsanesi Fabio Cannavaro yarın, 6 Ekim günü Güney Kore ile oynanacak önemli hazırlık maçı öncesinde basın toplantısına katıldı. Deneyimli uzman, rakibin gücü, Dünya Kupası sonrası takımda yaşanan değişimler ve milli takımın yeni taktik felsefesi hakkında açıkça konuştu.
Cannavaro, milli takımımızın artık sadece savunmaya çekilmek yerine, rakibe aktif baskı yapan modern ve agresif bir oyun tarzını benimsediğini vurguladı.
«Kore bir dev, ancak seviyemizi düşürmemeliyiz»
Teknik direktör öncelikle deplasman maçındaki koşullara ve takımın önündeki sorumluluklara değindi:
«Herkese merhaba. Güney Kore'ye gelmek bizim için her zaman keyifli. Yarın bizi çok ciddi bir sınav bekliyor. Dünya Kupası'ndan sonra milli takımımızda bir dizi doğal değişim gerçekleşti. Gelecek maçta potansiyelimizin en kaliteli oyununu sergilemek zorundayız.
Kore'nin kıtanın en güçlü takımlarından biri olduğu bir sır değil. Ancak biz, onların sahasında bile olumlu bir sonuç almak için tüm gücümüzle savaşacağız. Dünya Kupası'ndan sonra oyunculara söylediğim temel şey şuydu: Ulaştığımız yüksek seviyeyi ne pahasına olursa olsun korumalı ve her yıl kendimize daha büyük hedefler koymalıyız.»
Üst düzey kulüplerde genç oyuncu pratiği: ÖFA'ya iletilen talep
Fabio Cannavaro ülke futbolunda nesil değişiminin sancısız geçmesi için yerel lig kulüplerine önemli bir çağrıda bulundu:
17-21 yaş grubu meselesi: Teknik direktör, Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFA) ve Milli Takımlar Merkezi ile yaptığı görüşmede genç yetenekler konusunu keskin bir şekilde gündeme getirdiğini belirtti;
Süper Lig'de düzenli pratik: Genç futbolcular Süper Lig'in lider kulüplerinde sadece kadroda değil, düzenli olarak ilk 11'de maç pratiği kazanmalıdır. Ancak bu şekilde gerçek potansiyelleri ortaya çıkar ve milli takıma çağrılma mekanizması doğal olarak kolaylaşır.
Savunma bloğundan agresif prese: Cannavaro taktiği
Basın mensuplarının Dünya Kupası sonrası maçlarda neden daha temkinli bir savunma taktiği seçildiği sorusuna uzman şu yanıtı verdi:
Başlangıçtaki temkinlilik: «Özbekistan milli takımının başına geçtiğim ilk günlerde keskin riskler almayıp, önceden oluşmuş savunma düzenini korumaya karar vermiştim;
Oyun tarzının değişimi: Ancak Dünya Kupası'ndan sonra tarzı kökten değiştirme zamanının geldiğini net bir şekilde hissettim. Şu anda oyuncularla yeni taktiksel kavramlar üzerinde çalışıyoruz;
Agresif futbol felsefesi: Geçen süre zarfında Özbek futbolcuların genç yaştan itibaren doğuştan kararlı ve agresif mücadeleye yatkın olduklarına şahit oldum. Bu ülkede gençler son derece yetenekli. Ben agresif ve tempolu futboldan yanayım. Milli takımın zihniyetine bu felsefeyi aşılıyoruz ve sisteme yeni isimler katarak potansiyellerini test etmeye her zaman hazırım.»
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