Cannavaro'dan Güney Koreya maçı hakkında: Özbekistan neden agresif futbola geçiyor?

Özbekistan milli takımı teknik direktörü, dünya futbol efsanesi Fabio Cannavaro yarın, 6 Ekim günü Güney Kore ile oynanacak önemli hazırlık maçı öncesinde basın toplantısına katıldı. Deneyimli uzman, rakibin gücü, Dünya Kupası sonrası takımda yaşanan değişimler ve milli takımın yeni taktik felsefesi hakkında açıkça konuştu.

Cannavaro, milli takımımızın artık sadece savunmaya çekilmek yerine, rakibe aktif baskı yapan modern ve agresif bir oyun tarzını benimsediğini vurguladı.

Teknik direktör öncelikle deplasman maçındaki koşullara ve takımın önündeki sorumluluklara değindi:

«Herkese merhaba. Güney Kore'ye gelmek bizim için her zaman keyifli. Yarın bizi çok ciddi bir sınav bekliyor. Dünya Kupası'ndan sonra milli takımımızda bir dizi doğal değişim gerçekleşti. Gelecek maçta potansiyelimizin en kaliteli oyununu sergilemek zorundayız.

Kore'nin kıtanın en güçlü takımlarından biri olduğu bir sır değil. Ancak biz, onların sahasında bile olumlu bir sonuç almak için tüm gücümüzle savaşacağız. Dünya Kupası'ndan sonra oyunculara söylediğim temel şey şuydu: Ulaştığımız yüksek seviyeyi ne pahasına olursa olsun korumalı ve her yıl kendimize daha büyük hedefler koymalıyız.»