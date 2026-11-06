Cannavaro'dan gençlere tavsiyeler: Özbek futbolunda 2027'nin ana hedefleri belirlendi

·74·Spor
Cannavaro'dan gençlere tavsiyeler: Özbek futbolunda 2027'nin ana hedefleri belirlendi

Özbekistan Futbol Federasyonu'nda, milli takımların ve tüm yaş kategorilerindeki takımların 2026 yılı performansının analizi ile 2027 yılı için öncelikli stratejik hedeflerin belirlenmesine yönelik genişletilmiş bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya ÖFF yönetimi, milli takım teknik direktörü Fabio Cannavaro, kadın ve erkek takımlarının yanı sıra U-14'ten U-23'e kadar toplam yedi yaş kategorisindeki milli takımların teknik direktörleri tam kadro katıldı. Her antrenör raporunu sundu ve eksikliklerin giderilmesi konusunda talimatlar aldı.

Cannavaro'nun tavsiyeleri ve hazırlık sürecindeki yeni gereksinimler

Toplantıda modern futbol standartları ve oyuncuların bireysel gelişimi konusuna özel vurgu yapıldı:

  • Bireysel beceri: Özellikle forvetler ve kalecilerle yapılan bireysel çalışma kalitesinin keskin bir şekilde artırılması gerektiği vurgulandı;

  • Kapsamlı hazırlık: Futbolcuların sadece fiziksel değil, aynı zamanda taktiksel düşünme yeteneklerinin ve önemli maçlardaki psikolojik dayanıklılıklarının oluşturulmasına yönelik yeni talimatlar verildi;

  • Dünya şampiyonundan tecrübe: Milli takım teknik direktörü Fabio Cannavaro, uluslararası arenadaki zengin tecrübesini paylaşarak, genç takım antrenörlerine oyuncuları büyük futbola hazırlama konusunda tavsiyelerde bulundu.

2027 yılı: Özbekistan'ın ev sahipliği yapacağı iki tarihi turnuva

Tartışmaların en önemli noktası, 2027 yılında ülkemizde düzenlenecek büyük futbol turnuvalarına hazırlık süreci oldu:

  • Mayıs ayı — U-17 Asya Kupası: Özbekistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kıta şampiyonasının organizasyonel açıdan kusursuz geçmesi ve takımın şampiyonluk mücadelesi vermesinin sağlanması temel görev olarak belirlendi;

  • Eylül-Ekim — U-20 Dünya Kupası: Ülkemizin ev sahipliği yapacağı gençler dünya kupasına hazırlık sürecinin devlet düzeyinde takip edildiği ve milli takım için en üst düzey şartların oluşturulacağı kaydedildi.

Toplantının sonunda tüm takımlara net görevler verildi; milli takım için güçlü bir yedek kulübesi oluşturulması ve Özbek futbolunun dünya arenasında rekabet edebilirliğinin artırılması için sistemli çalışmalar kararlaştırıldı.

Özbekistan Futbol FederasyonuFabio CannavaroU-17 Asya KupasıU-20 Dünya KupasıFutbol Gelişimi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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