Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, Rusya ile karşılaşıyor

Özbekistan Milli Futbol Takımı, Kasım ayındaki resmi FIFA günleri kapsamında güçlü bir rakiple kozlarını paylaşacak. Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA) basın servisinden yapılan resmi açıklamaya göre, millilerimiz kendi sahalarında Rusya Milli Takımı'na karşı bir hazırlık maçı yapacak.

Dünya futbolunun efsanesi Fabio Cannavaro yönetimindeki milli takımımız için bu karşılaşma, gücünü test etmek ve kadroyu yeni bir seviyeye hazırlamak adına en önemli sınavlardan biri olacak.

Maç ne zaman ve nerede oynanacak?

Taraftarların büyük bir merakla beklediği bu kritik karşılaşmaya dair temel detaylar onaylandı:

Tarih: 12 Kasım 2026;

Stadyum: Taşkent'teki tarihi Pahtakor Merkez Stadyumu ;

Statü: Uluslararası hazırlık maçı (FIFA sıralama puanları için önemli bir mücadele);

Katılımcılar: Özbekistan — Rusya milli takımları.

Cannavaro'nun taktiği ve takımın temel hedefleri

İtalyan teknik adam yönetiminde oyun stilini şekillendiren Özbekistan Milli Takımı için Rusya maçı, birçok önemli noktayı kapsıyor: