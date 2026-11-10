Özbekistan milli takımının 12 Kasım'da Taşkent'te Rusya'ya karşı oynayacağı uluslararası hazırlık maçı öncesinde taraftarlar için önemli bir müjde verildi. Manchester City savunmacısı Abdukodir Khusanov küçük bir sakatlığı nedeniyle kampa dahil edilmemesi ve kaptan Eldor Shomurodov'un ailevi meseleler yüzünden ilk antrenmanları kaçıracak olması endişe yaratmıştı. Ancak durum kısa sürede olumluya döndü: Milli takım kaptanı kısa sürede başkente ulaştı ve Fabio Cannavaro yönetimindeki antrenmanlara doğrudan katıldı.

Cannavaro'nun ana desteği ve moral kaynağı

Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisinin onayına göre, Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübünün forveti milli takımın genel grubuyla tam antrenmanlara başladı. Uzmanlara göre, Shomurodov'un sahada ve takım içinde olması teknik direktör Fabio Cannavaro için sadece taktiksel seçenekleri genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda kritik maç öncesinde oyuncuların özgüvenini ve takım uyumunu ikiye katlıyor.

Ayrıca bu karşılaşma Rus futbol kamuoyunda da büyük ilgi uyandırıyor. Rus taraftarlar, bir dönem Rostov formasıyla parlak oyunlar sergileyen Eldor Shomurodov ve CSKA bünyesindeki başarılı performansıyla tanınan Abbosbek Fayzullayev'in oyununa özel ilgi gösteriyor.