97 maç ve 47 gol: Eldor geri döndü — Shomurodov kendi rekorunu tazeleyebilecek mi?
Özbekistan milli takımının 12 Kasım'da Taşkent'te Rusya'ya karşı oynayacağı uluslararası hazırlık maçı öncesinde taraftarlar için önemli bir müjde verildi. Manchester City savunmacısı Abdukodir Khusanov küçük bir sakatlığı nedeniyle kampa dahil edilmemesi ve kaptan Eldor Shomurodov'un ailevi meseleler yüzünden ilk antrenmanları kaçıracak olması endişe yaratmıştı. Ancak durum kısa sürede olumluya döndü: Milli takım kaptanı kısa sürede başkente ulaştı ve Fabio Cannavaro yönetimindeki antrenmanlara doğrudan katıldı.
Cannavaro'nun ana desteği ve moral kaynağı
Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisinin onayına göre, Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübünün forveti milli takımın genel grubuyla tam antrenmanlara başladı. Uzmanlara göre, Shomurodov'un sahada ve takım içinde olması teknik direktör Fabio Cannavaro için sadece taktiksel seçenekleri genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda kritik maç öncesinde oyuncuların özgüvenini ve takım uyumunu ikiye katlıyor.
Ayrıca bu karşılaşma Rus futbol kamuoyunda da büyük ilgi uyandırıyor. Rus taraftarlar, bir dönem Rostov formasıyla parlak oyunlar sergileyen Eldor Shomurodov ve CSKA bünyesindeki başarılı performansıyla tanınan Abbosbek Fayzullayev'in oyununa özel ilgi gösteriyor.
Gösterge / Faktör
Milli takımdaki durum ve rakamlar
Lider forvet
Eldor Shomurodov (İstanbul Başakşehir, 31 yaşında)
Takım istatistikleri
97 maçta 47 gol (mutlak tarihi rekor sahibi)
Teknik direktör
Fabio Cannavaro (İtalya)
Önemli eksik
Abdukodir Khusanov (Manchester City, iyileşme sürecinde)
Gelecek sınavlar
12 Kasım — Rusya (Taşkent), 17 Kasım — Suudi Arabistan (Doha)
Rusya için tanıdık yıldızlar
Eldor Shomurodov (eski Rostov) ve Abbosbek Fayzullayev (eski CSKA)
Shomurodov sadece bir gol makinesi değil, aynı zamanda takımın ruhsal merkezidir. Onun sahada olması, herhangi bir rakibe karşı Özbekistan'ın hücum hattına bambaşka bir şiddet ve güven katıyor.
Mutlak rekoru tazeleme zamanı
Eldor Shomurodov, Özbekistan milli takımı tarihindeki en golcü oyuncu unvanını korumaya devam ediyor. Milli formayla çıktığı 97 maçta 47 golü bulunuyor.
Kasım ayında oynanacak Rusya ve Doha'daki Suudi Arabistan hazırlık maçları, deneyimli forvete kendi gol rekorunu tazelemesi ve 50 gol barajına yaklaşması için harika bir fırsat sunuyor.
Sizce Eldor Shomurodov, Rusya ve Suudi Arabistan maçlarında rekorunu tazeleyip 50. golüne ulaşabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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