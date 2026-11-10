Eldor Shomurodov Taşkent'teki büyük maç öncesi milli takım kampına katıldı
Özbekistan milli takımı ve taraftarları için beklenen güzel haber: takım kaptanı ve deneyimli forvet Eldor Shomurodov bugün, 10 Kasım'da nihayet milli takım kampına ulaştı. Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisinin bildirdiğine göre, Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübünde forma giyen forvet, Taşkent'teki antrenmanlara doğrudan katıldı ve yaklaşan tarihi maça hazırlıklara başladı.
Ailevi sebepler geride kaldı: Kaptan kadroya döndü
Daha önce Shomurodov'un ailevi nedenlerden dolayı antrenmanların ilk günlerini kaçıracağı belirtilmişti. Gecikmesi ve milli takımın ana savunmacısı Abduqodir Husanovun sakatlıktan iyileşme süreci nedeniyle bu kampta yer almaması taraftarları endişelendirmişti. Ancak kaptanın zamanında kampa katılması, teknik direktör Fabio Cannavaro'nun elindeki hücum hattını önemli ölçüde güçlendirdi.
Milli takım kampı detayları
Mevcut durum
Lider oyuncu
Eldor Shomurodov (Kaptan, İstanbul Başakşehir)
Varış tarihi
10 Kasım 2026
Teknik direktör
Fabio Cannavaro (İtalya)
Maç statüsü
Uluslararası hazırlık maçı
Rakip
Rusya milli takımı
Maç saati ve yeri
12 Kasım (Perşembe), 20:00, Paxtakor Merkez Stadyumu
Shomurodov'un takıma katılması sadece taktiksel planları zenginleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Rusya'ya karşı oynanacak zorlu maç öncesinde oyuncuların moralini ve özgüvenini iki katına çıkaracaktır.
Taşkent'te büyük futbol gecesi: Rakip Rusya
Özbekistan milli takımı, 12 Kasım'da Taşkent'teki Paxtakor Merkez Stadyumu'nda Rusya milli takımını ağırlayacak. Bu hazırlık maçı yerel saatle 20:00'de başlayacak. Maçı yönetmek üzere Tacikistan Futbol Federasyonu'ndan FIFA kokartlı hakem Gulmurodi Sa’dullo liderliğindeki hakem ekibi davet edildi.
Valeriy Karpin yönetimindeki Rusya milli takımının da Taşkent'e en güçlü kadrosuyla gelmesi bekleniyor. Özbekistan, bu maçın ardından 17 Kasım'da Katar'ın Doha şehrinde Suudi Arabistan ile bir sonraki hazırlık maçına çıkacak. Şu an tüm dikkatler 12 Kasım'daki süper karşılaşmaya çevrilmiş durumda.
Sizce Eldor Shomurodov'un dönüşüyle Özbekistan milli takımı Rusya'yı yenebilecek mi? Maçla ilgili tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!
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