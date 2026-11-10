Eldor Shomurodov Taşkent'teki büyük maç öncesi milli takım kampına katıldı

Özbekistan milli takımı ve taraftarları için beklenen güzel haber: takım kaptanı ve deneyimli forvet Eldor Shomurodov bugün, 10 Kasım'da nihayet milli takım kampına ulaştı. Özbekistan Futbol Federasyonu basın servisinin bildirdiğine göre, Türkiye'nin İstanbul Başakşehir kulübünde forma giyen forvet, Taşkent'teki antrenmanlara doğrudan katıldı ve yaklaşan tarihi maça hazırlıklara başladı.

Ailevi sebepler geride kaldı: Kaptan kadroya döndü

Daha önce Shomurodov'un ailevi nedenlerden dolayı antrenmanların ilk günlerini kaçıracağı belirtilmişti. Gecikmesi ve milli takımın ana savunmacısı Abduqodir Husanovun sakatlıktan iyileşme süreci nedeniyle bu kampta yer almaması taraftarları endişelendirmişti. Ancak kaptanın zamanında kampa katılması, teknik direktör Fabio Cannavaro'nun elindeki hücum hattını önemli ölçüde güçlendirdi.