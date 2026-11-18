Özbekistan milli futbol takımı Suudi Arabistan karşısında 2-1'lik bir galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktör Fabio Cannavaro, sadece önemli galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirmekle kalmadı, aynı zamanda takımda hala giderilmesi gereken eksiklikleri de açıkça belirtti. İtalyan teknik adam savunma oyuncularından ne talep ediyor, rakip kırmızı kart gördükten sonra oyuncularımız neden oyun temposunu düşürdü ve Sherzod Esanov'un dublesinin arkasında nasıl bir taktik karar yatıyor?

Cannavaro için bu galibiyet neden önemliydi?

Özbekistan milli takımı, Rusya ile oynanan hazırlık maçında 2-3 mağlup olduktan sonra Suudi Arabistanile karşı karşıya geldi. Cannavaro, bu mağlubiyetin takımın moralini etkilediğini gizlemedi. Rusya maçında iyi bir performans sergilenmesine rağmen, galibiyetin elden kaçırılmasının oyuncuların ruh halini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Suudi Arabistanile oynanan maçta ise kadrodaki ciddi eksikliklere rağmen takım oyununa özel bir önem verildi. Teknik direktör, oyunculardan sahada bir bütün olarak oynamalarını istedi ve ona göre gençler bu görevi yerine getirdi.

Cannavaro, "Oyuncularım ve bu galibiyet için çok mutluyum. Bugün kadromuzda birçok ciddi eksiklik olmasına rağmen, gençlerden sahada bir bütün olarak hareket etmelerini istedim. Gerçekten bir takım gibi oynadılar ve Asya'nın en güçlü milli takımlarından birini mağlup ettiler. İlk yarıda harika bir oyun sergiledik" dedi.

Ancak teknik direktör, maçın bazı anlarında oyuncuların aşırı rehavete kapılmasından endişe duydu. Suudi oyuncu oyundan atıldıktan sonra Özbekistan milli takımı oyun temposunu düşürdü. Cannavaro, bu durumun ilk kez yaşanmadığını belirtti.

"Bir kişi eksik oynamayı tercih ederim": kırmızı karttan sonraki sorun

Cannavaro'ya göre, rakip takım bir oyuncusunu kaybettiğinde sahada kalan oyuncuların motivasyonu daha da artıyor. Arkadaşlarının yerini doldurmak, kendilerini göstermek ve takımı zor durumdan çıkarmak için daha fazla çaba sarf ediyorlar.

Buna karşılık, sayısal üstünlüğe sahip olan takım bazen oyunu kontrol ettiğini hissederek rehavete kapılabiliyor. İtalyan teknik adam tam da bu durumu tehlikeli buluyor.

Teknik direktör, "Bazen futbolda bir kişi fazla oynamaktansa, eşit sayıda veya hatta bir kişi eksik oynamayı tercih ederim. Çünkü eksik kaldıklarında oyuncular daha fazla karakter ve azim gösteriyorlar, çok kişi kaldıklarında ise rehavete kapılıyorlar" dedi.

Suudi Arabistan milli takımının on kişiyle bile tehlikeli pozisyonlar yaratabileceğini bildiği için maçın son bölümünde saha kenarında endişelendiğini de gizlemedi.

Buna rağmen Cannavaro, oyuncuların emeğini takdir etti. Takım üyelerinin sonuna kadar mücadele ettiğini, çok koştuğunu ve galibiyeti hak eden bir oyun sergilediğini belirtti.