Fabio Cannavaro Özbekistan Milli Takımı'nda neleri değiştirmek istiyor?
Özbekistan milli futbol takımı Suudi Arabistan karşısında 2-1'lik bir galibiyet elde etti. Maçın ardından teknik direktör Fabio Cannavaro, sadece önemli galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirmekle kalmadı, aynı zamanda takımda hala giderilmesi gereken eksiklikleri de açıkça belirtti. İtalyan teknik adam savunma oyuncularından ne talep ediyor, rakip kırmızı kart gördükten sonra oyuncularımız neden oyun temposunu düşürdü ve Sherzod Esanov'un dublesinin arkasında nasıl bir taktik karar yatıyor?
Cannavaro için bu galibiyet neden önemliydi?
Özbekistan milli takımı, Rusya ile oynanan hazırlık maçında 2-3 mağlup olduktan sonra Suudi Arabistanile karşı karşıya geldi. Cannavaro, bu mağlubiyetin takımın moralini etkilediğini gizlemedi. Rusya maçında iyi bir performans sergilenmesine rağmen, galibiyetin elden kaçırılmasının oyuncuların ruh halini olumsuz etkilediğini vurguladı.
Suudi Arabistanile oynanan maçta ise kadrodaki ciddi eksikliklere rağmen takım oyununa özel bir önem verildi. Teknik direktör, oyunculardan sahada bir bütün olarak oynamalarını istedi ve ona göre gençler bu görevi yerine getirdi.
Cannavaro, "Oyuncularım ve bu galibiyet için çok mutluyum. Bugün kadromuzda birçok ciddi eksiklik olmasına rağmen, gençlerden sahada bir bütün olarak hareket etmelerini istedim. Gerçekten bir takım gibi oynadılar ve Asya'nın en güçlü milli takımlarından birini mağlup ettiler. İlk yarıda harika bir oyun sergiledik" dedi.
Ancak teknik direktör, maçın bazı anlarında oyuncuların aşırı rehavete kapılmasından endişe duydu. Suudi oyuncu oyundan atıldıktan sonra Özbekistan milli takımı oyun temposunu düşürdü. Cannavaro, bu durumun ilk kez yaşanmadığını belirtti.
"Bir kişi eksik oynamayı tercih ederim": kırmızı karttan sonraki sorun
Cannavaro'ya göre, rakip takım bir oyuncusunu kaybettiğinde sahada kalan oyuncuların motivasyonu daha da artıyor. Arkadaşlarının yerini doldurmak, kendilerini göstermek ve takımı zor durumdan çıkarmak için daha fazla çaba sarf ediyorlar.
Buna karşılık, sayısal üstünlüğe sahip olan takım bazen oyunu kontrol ettiğini hissederek rehavete kapılabiliyor. İtalyan teknik adam tam da bu durumu tehlikeli buluyor.
Teknik direktör, "Bazen futbolda bir kişi fazla oynamaktansa, eşit sayıda veya hatta bir kişi eksik oynamayı tercih ederim. Çünkü eksik kaldıklarında oyuncular daha fazla karakter ve azim gösteriyorlar, çok kişi kaldıklarında ise rehavete kapılıyorlar" dedi.
Suudi Arabistan milli takımının on kişiyle bile tehlikeli pozisyonlar yaratabileceğini bildiği için maçın son bölümünde saha kenarında endişelendiğini de gizlemedi.
Buna rağmen Cannavaro, oyuncuların emeğini takdir etti. Takım üyelerinin sonuna kadar mücadele ettiğini, çok koştuğunu ve galibiyeti hak eden bir oyun sergilediğini belirtti.
Cannavaro Özbek futbolunda neleri değiştiriyor?
Basın toplantısında teknik direktöre, Rusya ve Suudi Arabistan maçlarında gözlemlenen benzer bir durum, yani ikinci yarıda oyun temposunun düşmesi hakkında soru soruldu.
Cannavaro, bu iki maçı birbirleriyle kıyaslamanın doğru olmadığını söyledi. Ona göre, Suudi Arabistan maçındaki değişikliğe rakibin kırmızı kart görmesi de etki etti.
Aynı zamanda İtalyan uzman, Özbekistan milli takımının oyun tarzındaki değişikliklere de değindi. Takımın rakip kim olursa olsun sahada kendi oyununu sergilemeye çalıştığını vurguladı.
Cannavaro, "Eskiden Özbekistan milli takımı daha temkinli bir futbol sergiliyor, ana odağı savunmaya veriyor ve kendi pozisyonunu bekliyordu. Ancak ben böyle bir tarzı sevmiyorum. Takımımın oyunu kontrol altında tutmasını ve çok sayıda tehlikeli pozisyon yaratmasını istiyorum" dedi.
Bu düşünceler, teknik direktörün takımdan beklentilerini açıkça gösteriyor: sadece savunma yapmak ve rakibin hatasını beklemek değil, topu kontrol etmek, hücumda aktif olmak ve oyunun inisiyatifini ele almak.
Eski dünya şampiyonu savunma oyuncularından ne talep ediyor?
Cannavaro, futbolculuk kariyeri boyunca dünyanın en iyi savunma oyuncularından biriydi. Bu nedenle basın toplantısında ona Özbekistan milli takımının savunmasındaki hatalar ve lider oyuncuların eksikliği hakkında da sorular soruldu.
Teknik direktör bu sorunu sadece ana savunma oyuncularının geri dönmesiyle ilişkilendirmedi. Milli takım teknik direktörü için en büyük zorluklardan birinin oyuncularla düzenli çalışma imkanının kısıtlı olması olduğunu açıkladı.
Kulüplerde teknik direktörler oyuncularla her gün çalışarak hataları analiz etme ve giderme imkanına sahipler. Milli takımda ise kamplar kısa sürüyor. Bu yüzden her antrenmanı verimli kullanmak gerekiyor.
Cannavaro'ya göre, savunma oyuncularının öğrenmeye olan isteği onu sevindiriyor. Ancak savunmadaki en önemli niteliğin fiziksel güç veya hız değil, dikkati bir an bile kaybetmemek olduğunu özellikle vurguladı.
İtalya milli takımıyla dünya şampiyonu olan uzman, "Bir savunma oyuncusu asla bir saniyeliğine bile dikkatini kaybetmemeli, zeki olmalı ve sahadaki durumu hissedebilmelidir. Ne zaman arkadaşını kapatacağını, ne zaman pres yapacağını ve ne zaman sadece topu ceza sahasından uzaklaştıracağını bilmelidir" dedi.
Yani Cannavaro, savunma oyuncularından sadece fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda oyunu okuma, durumu önceden değerlendirme ve doğru karar verme yeteneği de talep ediyor.
Teknik direktör hangi oyunculardan daha fazlasını bekliyor?
Kasım ayı kampının sonuçları hakkında konuşan Cannavaro, takımdaki bireysel eksikliklerin hala yeterince fazla olduğunu kabul etti. Birkaç pozisyondaki oyunculara özel görevler belirledi.
Savunma oyuncuları basit durumlarda topu kaybetmemelidir.
Ön libero oyuncuları topu almadan önce etrafı gözlemlemeli ve bir sonraki hareketi önceden planlamalıdır.
Kanat oyuncuları bire bir durumlarda rakibi çalımlamaktan korkmamalıdır.
Teknik direktöre göre, bu eksiklikler üzerinde çalışmak takımın genel seviyesini yükseltmede önemli bir rol oynuyor.
Aynı zamanda Cannavaro, genç oyunculara güçlü rakiplere karşı oynama fırsatı verilmesinden yana. Onun için hazırlık maçlarındaki sonuçtan ziyade, oyuncuların tecrübe kazanması ve gelişmesi daha önemli.
Cannavaro, "Eğer sahada bir bütün olarak hareket edersek, her rakibe karşı layıkıyla oynayabilir ve her takımın kalesine giden yolu bulabiliriz. Elbette kazanmak önemli, ben de kazanmayı severim. Ancak bazı durumlarda kaybetmemenin de önemli olduğunu anlamak gerekir" dedi.
Cannavaro, genç oyuncuların güçlü milli takımlara karşı maçlarda büyük tecrübe kazandığını vurguladı. Bu nedenle takımın sadece tek bir taktik sisteme bağlı kalmasını istemiyor.
Sherzod Esanov'un dublesi ve Cannavaro'nun yeni taktik planı
Suudi Arabistan ile oynanan maçta Eldor Shomurodov yokluğunda Husayn Norchayev'e şans verildi. Sherzod Esanov ise forvetlerin arkasında görev yaptı ve duble yaparak galibiyete büyük katkıda bulundu.
Cannavaro, Norchayev'in performansından da memnun olduğunu belirtti. Ona göre forvet sahada tüm gücünü ortaya koydu, çok koştu ve takım için sonuna kadar mücadele etti. Ancak golü bulamadı.
Esanov hakkında konuşan teknik direktör, onun çok yönlülüğünü özellikle takdir etti. Cannavaro, oyuncunun yeteneklerini ilk gördüğü andan itibaren yüksek değerlendirdiğini söyledi.
Baş antrenör, "O, orta sahada ve diğer herhangi bir hatta oynayabilen çok yönlü bir oyuncu. Bugün yeni bir taktik şemada, yani iki forvetle hareket etmeye karar verdik ve Sherzod'u forvetlerin arkasına yerleştirdik. Bunun sonucunda ön hatta daha fazla katılma imkanı buldu" dedi.
Özbekistan milli takımının sadece tek bir şemaya bağlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Oyuncuların yetenekleri ve özelliklerinden yola çıkarak farklı taktik sistemlerde oynayabilmek takım için önemli bir avantaj olacaktır.
Cannavaro'nun önündeki temel görev: sonuç ve oyun kalitesi arasındaki denge
Suudi Arabistan karşısında alınan galibiyet, Özbekistan milli takımı için Rusya'dan alınan mağlubiyetten sonra önemli bir moral desteği oldu. Ancak Cannavaro'nun basın toplantısındaki düşünceleri, teknik direktör için tek bir galibiyetle yetinmenin yeterli olmadığını gösterdi.
Savunmadaki bireysel hataları azaltmayı, oyuncuların sahadaki karar verme yeteneklerini artırmayı, hücumda daha aktif olmayı ve taktiksel olarak farklı sistemlere uyum sağlayabilen bir takım oluşturmayı hedefliyor.
En önemlisi, Cannavaro oyunculardan rakibe göre değişen değil, her türlü milli takıma karşı kendi oyununu oynayabilen bir takım olmalarını talep ediyor. Bu yolda daha yapılacak çok iş var, ancak Suudi Arabistan'a karşı alınan galibiyet, yeni teknik direktörün inşa ettiği takım için önemli bir adım oldu.
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