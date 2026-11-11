Cannavaro Özbekistan'dan ayrılıyor mu? Geleceği ve 2027'ye kadar olan sözleşmesi hakkında konuştu

İtalya milli takımını çalıştırma arzusu, Güney Amerika'dan gelen tekliflere dair söylentiler ve Özbekistan'daki geleceği. Fabio Cannavaro Rusya maçı öncesinde gazetecilerin dikkatini çeken soruları yanıtladı. Bir sözü ise özellikle dikkat çekici: Şu an tüm düşüncesi ve odağı Özbekistan milli takımında.

Özbekistan milli takımı teknik direktörü Fabio Cannavaro'nun geleceği hakkındaki dedikodular devam ediyor. İtalyan uzmanın kendi ülkesinin milli takımını çalıştırma isteğine dair düşüncelerinin yayılmasının ardından, Özbekistan'daki görev süresinin ne kadar devam edeceği konusunda sorular ortaya çıktı.

Rusya ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Cannavaro bu konulara açıklık getirdi. Özbekistan Futbol Federasyonu ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve mevcut sözleşmesinin 2027 sonbaharına kadar devam ettiğini belirtti.

İtalya milli takımını çalıştırma hayali: Cannavaro ne dedi?

Gazeteciler uzmandan, İtalya milli takımı teknik direktörü olma isteği hakkındaki önceki sözlerini açıklamasını istediler. Cannavaro, böyle bir hayalin kendisi için doğal olduğunu gizlemedi. Sonuçta o, İtalyan futbolunda büyük bir geçmişe sahip bir oyuncu.

«Bu takımda 20 yıl oynadım. Her İtalyan, İtalya milli takımının teknik direktörü olmak ister. Röportajlarımın geniş çapta yayılması benim hatam değil.

Ben bir profesyonelim ve şu an her sabah uyandığımda tüm gücümü Özbekistan milli takımına vermeyi düşünüyorum. Güney Amerika milli takımlarından birini çalıştıracağım yönündeki haberler ise sadece söylenti» dedi Cannavaro.

Bu cevapta uzman iki noktayı özellikle vurguladı: İtalya milli takımını çalıştırma isteği kişisel bir hayali, ancak şu anki mesleki görevi Özbekistan milli takımı ile çalışmak.

Cannavaro'nun Özbekistan ile sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Basın toplantısının en önemli noktalarından biri bu konu oldu. İtalyan uzman, Özbekistan Futbol Federasyonu ile ilişkilerinin iyi olduğunu vurgulayarak mevcut sözleşmesinin 2027 sonbaharına kadar geçerli olduğunu bildirdi.

«Özbekistan Futbol Federasyonu ile ilişkilerimiz harika. Sözleşmem 2027 sonbaharına kadar. Ancak Asya Kupası'nın ertelendiğini göz önünde bulundurarak, bu konuyu yönetimle görüşeceğiz. Bunda hiçbir sorun yok. Sadece Özbekistan'ı düşünüyorum» dedi teknik direktör.

Yani şimdilik Cannavaro'nun Özbekistan'dan ayrılmasına dair resmi bir karar veya bu yöndeki niyetini doğrulayan bir açıklama yok. Uzman, sözleşmesinin devam ettiğini ve çalışmalarına odaklandığını belirtti. Asya Kupası takvimindeki değişiklikler ise sözleşme konusunun yeniden görüşülmesine neden olabilir.

Cannavaro neden güçlü rakiplerle oynamak istiyor?

İtalyan uzman basın toplantısında gazetecileri futbol dışı konulara değil, yaklaşan maça, rakibe ve taktiğe odaklanmaya çağırdı.

Ona göre, Özbekistan milli takımının gelişimi için güçlü rakiplerle düzenli olarak oynamak çok önemli. Bu tür maçlarda galibiyetten ziyade, takımın güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek daha büyük önem taşıyor.

«Yönetime her zaman güçlü rakiplerle oynamamız gerektiğini söylüyorum. Bu tür maçlarda sonuç önemli değil. En önemlisi eksiklerimizi bilmek.

Güney Kore maçı bize takımdaki şiddetin nasıl olması gerektiğini, üç pozisyondan ikisinde gol atarak sonuca ulaşılabileceğini gösterdi. Bu maçlar da bizim için öyle bir tecrübe olacak» dedi Cannavaro.

Bu düşüncelerden de görüldüğü üzere, teknik direktör Rusya maçını da sadece sonuç açısından değerlendirmek istemiyor. Onun için bu tür maçlar, takımın uluslararası düzeydeki rekabete hazır olup olmadığını test etme fırsatı.

Masharipov, O‘runov ve Sergeyev neden milli takıma çağrılmadı?

Basın toplantısında Jasur Masharipov, Oston O‘runov, Igor Sergeyev ve Yusupov'un milli takım kampına dahil edilmemesi de tartışıldı.

Cannavaro, bu oyuncularla arasında hiçbir sorun olmadığını açıkça söyledi. Böylece, mevcut kampta yer almamalarını kişisel anlaşmazlıklara bağlamak için bir temel olmadığını vurguladı.

Ocak'tan Eylül'e: Milli takımın gelecek planları

Cannavaro, milli takımın gelecek hazırlık planları hakkında da bilgi verdi. Söylediğine göre, Ocak ayında lejyonersiz özel bir kamp düzenlenmesi planlanıyor. Bunda oyuncuların kulüplerindeki antrenman ve müsabaka süreçlerini aksatmamak önemli.

Ayrıca Mart, Haziran ve Eylül aylarında FIFA günleri kapsamında her zamanki gibi milli takım kampları yapılacak.

Bu planlar, milli takımın bir sonraki aşamada da düzenli hazırlık yapacağı, farklı kadrolar ve oyuncu potansiyellerini değerlendirme çalışmalarının devam edeceği anlamına geliyor.

Özbekistan — Rusya: Maç ne zaman başlıyor?

Hatırlatalım, Özbekistan ve Rusya milli takımları arasındaki hazırlık maçı 12 Kasım'da Taşkent'teki Paxtakor Stadyumu'nda oynanacak.

Maç Taşkent saatiyle 20:00'de başlayacak.

Cannavaro için bu maç sadece güçlü bir rakibe karşı bir test değil, aynı zamanda milli takımın mevcut durumunu değerlendirme fırsatı. Taraftarlar ise Özbekistan milli takımının Rusya'ya karşı nasıl bir oyun sergileyeceğini merakla bekliyor.

Şimdilik bir şey kesin: Cannavaro'nun geleceği hakkındaki çeşitli tahminlere rağmen, açıklamasında Özbekistan milli takımına olan sadakatini ve ana odağının bu takımda olduğunu vurguladı.