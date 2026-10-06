Transfermarkt'tan şok eden liste: Cannavaro Özbekistan milli takımında ne kadar kazanıyor?

·9·Spor
Transfermarkt'tan şok eden liste: Cannavaro Özbekistan milli takımında ne kadar kazanıyor?

Uluslararası futbol piyasası ve istatistikleri konusunda otorite kabul edilen Transfermarkt milli takımları çalıştıran dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri listesini yayınladı. Bu listede Özbekistan milli takımının hocası Fabio Cannavaro dünya genelinde ilk beşe girdi; yayın organı, onun yıllık net maaşını 4 milyon avro olarak tahmin etti.

Bu infografiğin yayınlanması, yerel ve uluslararası spor camiasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Dünya yıldızları arasında: Cannavaro ilk 5'te

Yayınlanan verilere göre, İtalyan teknik adam dünya sıralamasında ilk 5'te yer alıyor:

  • Listenin zirvesindekiler: Dünyanın en çok kazanan milli takım antrenörleri arasında Brezilya hocası Carlo Ancelotti (10,0 milyon avro), Almanya antrenörü Jürgen Klopp (7,0 milyon avro), ABD hocası Mauricio Pochettino (6,1 milyon avro) ve İngiltere'nin başındaki Thomas Tuchel (6,0 milyon avro) liderlik ediyor;

  • Cannavaro'nun yeri: Fabio Cannavaro 4,0 milyon avroluk rakamla Jorge Jesus ile 5-6. sıraları paylaşıyor. Maaş miktarı bakımından Zinedine Zidane (3,6 milyon avro), Xavi (2,5 milyon avro) ve dünya şampiyonu Lionel Scaloni (2,3 milyon avro) gibi isimlerin önünde gösterildi;

  • Avrupa devlerinden bile yüksek: Portalın verilerine göre Cannavaro, Türkiye antrenörü Vincenzo Montella (2,2 milyon avro), Avusturya hocası Ralf Rangnick (2,0 milyon avro) ve İspanya ile Avrupa şampiyonu olan Luis de la Fuente'den (2,0 milyon avro) iki kat daha fazla maaş alan bir uzman olarak kaydedildi.

Transfermarkt'tan şok eden liste: Cannavaro Özbekistan milli takımında ne kadar kazanıyor?

Gerçek mi yoksa bir başka söylenti mi?

Uluslararası yayının açıkladığı şok edici rakamlara rağmen, konunun pratik yönü ciddi şüpheler uyandırıyor:

  • Resmi onayın eksikliği: Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA), İtalyan antrenörle yapılan sözleşmenin mali şartlarını ve maaş miktarını hiçbir zaman resmen açıklamadı;

  • Cannavaro'nun kişisel reddi: Fabio Cannavaro'nun kendisi daha önce basında yer alan 'yıllık 4 milyon avro maaş' haberlerini şahsen yalanlamış ve bu bilginin gerçek dışı olduğunu belirtmişti;

  • Transfermarkt tahminleri: Uluslararası analiz siteleri, bu tür maaş sıralamalarını oluştururken genellikle resmi sözleşme verilerine değil, medya tahminlerine veya tüm teknik ekip için ayrılan toplam bütçe hesaplamalarına dayanıyor.

4 milyon avroluk maaş resmen doğrulanmamış olsa da, Özbekistan milli takımı hocasının dünya futbolunun önde gelen yıldız antrenörleriyle aynı listede anılması, milli takımımıza olan uluslararası ilginin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Fabio CannavaroTransfermarktÖzbekistan Futbol FederasyonuÖzbekistan Milli TakımıFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cannavaro'dan Güney Koreya maçı hakkında: Özbekistan neden agresif futbola geçiyor?Cannavaro'dan Güney Koreya maçı hakkında: Özbekistan neden agresif futbola geçiyor?Dün 18:33Değer kaybeden yıldızlar: La Liga'da hangi top futbolcular ucuzladı?Değer kaybeden yıldızlar: La Liga'da hangi top futbolcular ucuzladı?Dün 19:29Reyting güncellendi: İspanya Ligi'nin en değerli 10 futbolcusu kimler?Reyting güncellendi: İspanya Ligi'nin en değerli 10 futbolcusu kimler?Dün 18:41Cannavaro döneminde durdurulamaz yükseliş: Özbekistan FIFA sıralamasında yine tırmanıştaCannavaro döneminde durdurulamaz yükseliş: Özbekistan FIFA sıralamasında yine tırmanışta2 Ekim 10:03Cannavaro Suriye'yi 4-1 yendikten sonra Asya Kupası ve Kore ile oynanacak zorlu maçın sırlarını açıkladıCannavaro Suriye'yi 4-1 yendikten sonra Asya Kupası ve Kore ile oynanacak zorlu maçın sırlarını açıkladı2 Ekim 07:59«3 maçta 6 skor katkısı!»: Raphinha, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi«3 maçta 6 skor katkısı!»: Raphinha, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi12 Eylül 06:10
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?