Transfermarkt'tan şok eden liste: Cannavaro Özbekistan milli takımında ne kadar kazanıyor?

Uluslararası futbol piyasası ve istatistikleri konusunda otorite kabul edilen Transfermarkt milli takımları çalıştıran dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri listesini yayınladı. Bu listede Özbekistan milli takımının hocası Fabio Cannavaro dünya genelinde ilk beşe girdi; yayın organı, onun yıllık net maaşını 4 milyon avro olarak tahmin etti.

Bu infografiğin yayınlanması, yerel ve uluslararası spor camiasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Dünya yıldızları arasında: Cannavaro ilk 5'te

Yayınlanan verilere göre, İtalyan teknik adam dünya sıralamasında ilk 5'te yer alıyor:

Listenin zirvesindekiler: Dünyanın en çok kazanan milli takım antrenörleri arasında Brezilya hocası Carlo Ancelotti (10,0 milyon avro), Almanya antrenörü Jürgen Klopp (7,0 milyon avro), ABD hocası Mauricio Pochettino (6,1 milyon avro) ve İngiltere'nin başındaki Thomas Tuchel (6,0 milyon avro) liderlik ediyor;

Cannavaro'nun yeri: Fabio Cannavaro 4,0 milyon avroluk rakamla Jorge Jesus ile 5-6. sıraları paylaşıyor. Maaş miktarı bakımından Zinedine Zidane (3,6 milyon avro), Xavi (2,5 milyon avro) ve dünya şampiyonu Lionel Scaloni (2,3 milyon avro) gibi isimlerin önünde gösterildi;

Avrupa devlerinden bile yüksek: Portalın verilerine göre Cannavaro, Türkiye antrenörü Vincenzo Montella (2,2 milyon avro), Avusturya hocası Ralf Rangnick (2,0 milyon avro) ve İspanya ile Avrupa şampiyonu olan Luis de la Fuente'den (2,0 milyon avro) iki kat daha fazla maaş alan bir uzman olarak kaydedildi.

Gerçek mi yoksa bir başka söylenti mi?

Uluslararası yayının açıkladığı şok edici rakamlara rağmen, konunun pratik yönü ciddi şüpheler uyandırıyor:

Resmi onayın eksikliği: Özbekistan Futbol Federasyonu (UFA), İtalyan antrenörle yapılan sözleşmenin mali şartlarını ve maaş miktarını hiçbir zaman resmen açıklamadı;

Cannavaro'nun kişisel reddi: Fabio Cannavaro'nun kendisi daha önce basında yer alan 'yıllık 4 milyon avro maaş' haberlerini şahsen yalanlamış ve bu bilginin gerçek dışı olduğunu belirtmişti;

Transfermarkt tahminleri: Uluslararası analiz siteleri, bu tür maaş sıralamalarını oluştururken genellikle resmi sözleşme verilerine değil, medya tahminlerine veya tüm teknik ekip için ayrılan toplam bütçe hesaplamalarına dayanıyor.

4 milyon avroluk maaş resmen doğrulanmamış olsa da, Özbekistan milli takımı hocasının dünya futbolunun önde gelen yıldız antrenörleriyle aynı listede anılması, milli takımımıza olan uluslararası ilginin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gösteriyor.