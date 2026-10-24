Husanov için devlerin avı: Barcelona, Abdukodir için resmi teklife hazırlanıyor

·16·Spor
Husanov için devlerin avı: Barcelona, Abdukodir için resmi teklife hazırlanıyor

Özbekistan milli takımı ve Manchester Citysavunma oyuncusu Abdukodir Husanov kariyerinde büyük bir dönüm noktasına gelebilir. Şu anda 'City' formasıyla istikrarlı bir performans sergileyen 22 yaşındaki stoper, Avrupa'nın önde gelen dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

İngiltere şampiyonu hakkındaki olası mali ihlaller ve kulübün geleceğine dair belirsizlikler de bu süreci tetikliyor. Durumdan yararlanmak isteyen dev kulüpler, Manchester ekibinin kilit oyuncularını kadrolarına katmak için planlar yapıyor.

Barcelona'nın kış stratejisi: Hansi Flick'in talebi

Transfer haberlerinde uzmanlaşmış FullTime Report kaynağının yazdığına göre, Katalan kulübü Abdukodir Husanov'un transferi için şimdiden net bir hareket stratejisi oluşturmuş durumda:

  • Kış dönemi resmi teklifi: Barcelona, 2027 Ocak ayında açılacak kış transfer döneminde 22 yaşındaki savunmacı için Manchester Citykulübüne doğrudan resmi bir teklif sunmayı planlıyor;

  • Teknik direktörün tercihi: Teknik direktör Hans-Dieter Flick, merkez savunma hattındaki istikrarı artırmak amacıyla fiziksel olarak güçlü, hızlı ve topla güvenli hareket edebilen genç bir yetenek olarak Husanov'u seçti.

Premier Lig kulüpleri ve Alonso faktörü: Rekabet kızışıyor

Husanov'a olan ilgi sadece İspanyol deviyle sınırlı değil:

  • Chelsea ve Xabi Alonso: Kaynaklar, savunmadaki eksiklikleri gidermek amacıyla Özbek savunmacıyı takıma katma isteği olduğunu belirtiyor;

  • Premier Lig'in diğer talipleri: Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Everton ve Bournemouth da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Gelecek ne zaman netleşecek?

Manchester City yıldızlarının, özellikle de Abdukodir Husanov'un geleceği, büyük ölçüde İngiltere Premier Ligi ve uluslararası futbol otoriteleri tarafından kulübe uygulanacak nihai karara ve yaptırımlara bağlı.

Katalan ekibi kışın bu anlaşmayı sağlarsa, Husanov Barcelona tarihindeki ilk Özbek futbolcu olabilir.

Abdukodir HusanovManchester CityBarcelonaTransferPremier Lig
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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