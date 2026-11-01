Devlerin Husanov avı: Barcelona ve Chelsea 22 yaşındaki Özbek savunmacıyı hedef aldı

·9·Spor
Devlerin Husanov avı: Barcelona ve Chelsea 22 yaşındaki Özbek savunmacıyı hedef aldı

Özbekistan milli takımı ve Manchester Citykulübünün 22 yaşındaki stoperi Abdukodir Husanov kariyerinde büyük bir dönüm noktası yaşayabilir. Dünya futbolunun devleri, 'City' etrafındaki finansal usulsüzlük davası ve beklenen kaçınılmaz yaptırımlar nedeniyle oluşan belirsizlikten yararlanarak, Manchester ekibinin liderlerini kadrosuna katmak için harekete geçti.

Futbol haberlerinde uzmanlaşmış FullTime Report ve birçok Avrupalı muhabirden gelen bilgilere göre, Özbek yeteneğin kış transfer döneminin ana kahramanlarından biri olması bekleniyor.

Flick'in özel planı: Barcelona resmi teklif hazırlıyor

Katalan kulübü Barcelona, savunma hattındaki istikrarı sağlamak amacıyla Husanov'u ana hedeflerden biri olarak belirledi ve net bir strateji geliştirdi:

  • Ocak 2027'de resmi teklif: Blaugrana, kış transfer döneminde 22 yaşındaki futbolcu için Manchester Citykulübüne doğrudan teklif yapmayı planlıyor;

  • Hansi Flick'in talebi: Katalan ekibinin teknik direktörü, savunmanın merkezinde hızlı, ikili mücadelelerde fiziksel olarak güçlü ve topla sakin hareket edebilen modern bir oyuncu olarak tam da Abdukodir'i görüyor.

Xabi Alonso ve Premier Lig kulüplerinin rekabeti

Husanov için mücadele sadece Barcelona ile sınırlı kalmayacak. Transfer piyasasında onu kapmak isteyen başka adaylar da var:

  • Chelsea seçeneği: Haberlere göre, Londra ekibinin savunma sorunlarını çözmek amacıyla Özbek futbolcuyu transfer etme seçeneği değerlendiriliyor;

  • Premier Lig'in diğer temsilcileri: Aston Villa, Everton ve Bournemouth gibi kulüpler de savunmacının hizmetlerine ciddi ilgi gösteriyor.

Manchester City'deki durum ve karar faktörü

Şu aşamada tüm değişiklikler, İngiltere Premier Ligi tarafından Manchester City'ye uygulanacak nihai yaptırımların kapsamına sıkı sıkıya bağlı. Kulübe ağır cezalar verilmesi durumunda, Husanov da dahil olmak üzere takımın liderlerinin Avrupa'nın diğer dev kulüplerine transferinin hızlanması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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