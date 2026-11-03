Koundé ve Garcia'dan daha iyi: Husanov'un Barcelona'ya transfer ihtimali analiz edildi

·30·Spor
Koundé ve Garcia'dan daha iyi: Husanov'un Barcelona'ya transfer ihtimali analiz edildi

İngiltere'nin Manchester Citykulübü etrafındaki finansal ve organizasyonel belirsizlikler nedeniyle, takımın kilit oyuncularının diğer dev kulüplere transfer olma ihtimali aktif olarak tartışılıyor. Özellikle daha önce İngiltere'den Chelsea, Aston Villa, Everton ve Bournemouth gibi kulüplerin dikkatini çeken 22 yaşındaki stoper Abdukodir Husanov'a şimdi de İspanya şampiyonu Barcelona ciddi ilgi göstermeye başladı.

Dünya futbolu analistleri bu olası transferi her yönüyle inceleyerek, prestijli Sofascore portalının istatistiklerine dayanarak, Özbek oyuncunun Katalan kulübünün mevcut savunmacılarından birçok önemli noktada üstün olduğunu belirtti.

Sofascore analizi: Husanov neden Koundé ve Garcia'dan daha iyi?

Uzmanlar, yazın Rodri transferiyle orta sahasını güçlendiren Barcelona'nın savunmada fiziksel denge ve istikrar eksikliği yaşadığını vurguluyor. Pau Cubarsí'nin ilk 11'deki yeri sağlam olsa da, Abdukodir diğer stoperler Jules Koundé, Eric Garcia ve Gerard Martin'i birçok istatistikte geride bırakıyor:

  • Gençlik ve fiziksel güç: Husanov, adı geçen rakiplerinden daha genç olmasının yanı sıra boyu, atletik gücü ve ikili mücadelelerdeki sağlamlığıyla öne çıkıyor;

  • Top çalma ve blok: Sofascore verilerine göre, maç başına isabetli uzun pas, top çalma ve rakip şutlarını engelleme (blok) konularında Katalan mevkidaşlarını önemli ölçüde geride bırakıyor;

  • İkili mücadelelerin kralı: Hem yerde hem de havada kazanılan ikili mücadele sayısı ve genel başarı yüzdesi bakımından Husanov çok daha yüksek puanlara sahip.

Analistler, onun sahadaki bu keskin kontrolünü, El Clásico'da Lamine Yamal'ı etkisiz hale getiren Marc Cucurella'nın performansına benzetiyor; Husanov rakip forvetlere boş alan bırakmıyor.

Transferin önündeki temel engeller

Yetenekli savunmacıyı Katalonya'ya getirmek ne kadar faydalı görünse de, anlaşmanın gerçekleşmesi kolay olmayabilir:

  • Manchester Cityile anlaşma: Transferle ilgili ana endişe, Katalan devinin yönetiminin Manchester süper kulübüyle uzlaşma sağlayıp sağlayamayacağına bağlı;

  • Yargı süreçleri ve finansal yaptırımlar: FullTime Report yayın organının belirttiğine göre, Manchester City'ye karşı açılan finansal usulsüzlük davası ve beklenen olası cezalar, yıldızların kulüpten ayrılmasına neden olabilir, ancak dava sonuçlanana kadar durum belirsizliğini koruyor;

  • Müzakere baskısı: Finansal imkanları kısıtlı olan Barcelona yönetiminin, İngiliz kulübünün talep edeceği bonservis bedelini karşılayıp karşılayamayacağı henüz bilinmiyor.

Husanov'un Barcelona'ya transferi, Özbek ve dünya futbolu için yılın olaylarından biri olabilir, ancak bu transfer karmaşık diplomatik ve finansal anlaşmalar gerektiriyor.

Abdukodir HusanovBarcelonaManchester CityTransferFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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