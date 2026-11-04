Barcelona'nın radarındaki Husanov'un Manchester City'deki yeri nasıl değerlendiriliyor?

İspanyol kulübü Barcelona tarafından Abdukodir Husanov'a yönelik ilgi haberlerinin ardından İngiliz futbolu uzmanları ve analistleri, 22 yaşındaki Özbek savunmacının Manchester Citysistemindeki önemini yeniden analiz ediyor.

Savunmanın her noktasında — merkezde, sağ ve sol kanatlarda eşit derecede güvenilir bir şekilde oynayabilen bu çok yönlü yetenek, 'Vatandaşlar'ın savunma hattının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Husanov'un Manchester'daki kariyeri kolay başlamamıştı:

Üst üste 5 maç ve yedek kulübesinin sırrı: Premier Lig'de art arda 5 maça ilk 11'de başlayan Husanov, aniden yedeğe çekildi ve sezon sonuna kadar toplam 9 maçla sınırlı kaldı (hatta son 4 maçın kadrosuna bile alınmadı). Bunun sebebinin, eski kulübü Lens ile yapılan sözleşmedeki bir madde olduğu söyleniyor: Eğer oyuncu bir sezonda 10 maçta forma giyerse, ek bir yüksek bonus ödenmesi gerekiyordu.

Zorlu başlangıç: 2025 yılının Ocak ayında transfer resmileştikten sadece birkaç gün sonra Pep Guardiola, Abdukodir'i Chelsea maçında sahaya sürdü. Karşılaşmada hata yapmış olmasına rağmen takım galip geldi; oyuncu ise kısa sürede zihinsel ve fiziksel formunu geri kazandı.

Bir sonraki sezondan itibaren durum kökten değişti:

Premier Lig seviyesinde ikili mücadeleler: Dünyanın en fiziksel ve hızlı liginde Husanov, top kapma başarı oranlarını ciddi şekilde artırdı; rakip şutlarını engelleme ve top çalma konusunda takımın en verimli oyuncularından biri oldu.

Takımın başına Enzo Maresca'nın gelmesiyle Abdukodir'in görev alanı daha da genişledi:

Savunmanın her üç noktasında: Teknik direktör, Husanov'un fiziksel gücünden verimli bir şekilde yararlanıyor. Bu sezon 5 maçı merkezde, 5 maçı sağ kanatta oynadı ve sol kanatta da güven verdi. Marc Guehi'nin performansında düşüş yaşandığı bir dönemde, Husanov'un rolü belirleyici bir önem kazanıyor.

2031'e kadar sözleşme ve 50 milyon avroluk değer: Barcelona veya Avrupa'nın diğer herhangi bir devi için bu transferi gerçekleştirmek oldukça zor. Manchester Cityonu uzun yıllar kadrosunda tutmak amacıyla yaz aylarında sözleşmesini 2031 yılının ortasına kadar uzattı.