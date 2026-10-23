Sansasyonel transfer planı: Barcelona, Husanov için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor

Avrupa futbolunun iki devi arasında Özbek yetenekli futbolcu etrafında büyük bir transfer hareketliliğinin başlaması bekleniyor. İspanyol Barcelona kulübü, İngiliz Manchester City takımının stoperi, 22 yaşındaki vatandaşımız Abdukodir Husanov'u kış transfer döneminde kadrosuna katmayı planlıyor.

Bu beklenmedik ve sansasyonel haberi prestijli FullTime Report gazetesi kendi kaynaklarına dayandırarak duyurdu.

Ocak ayında resmi teklif: Katalanlar ciddi adımlar atıyor

Kaynağın verdiği bilgilere göre, Katalanlar Husanov'un transferi için şimdiden net bir hareket planı hazırladı:

Kış adımı: Barcelona, 2027 Ocak ayındaki kış transfer döneminde Özbek savunmacı için "City" yönetimine doğrudan resmi teklif sunmayı hedefliyor;

Flick'in talebi: Teknik direktör Hansi Flick, merkez savunma hattındaki istikrarı artırmak için fiziksel olarak güçlü, hızlı ve topla güvenli hareket edebilen genç bir yeteneği takımına katmak istiyor.

Barça'nın savunma sorunu ve City'deki finansal kısıtlamalar

Bu transferin gerçekleşme ihtimalini artıran birkaç önemli faktör bulunuyor:

Yaz aylarındaki başarısız girişimler: Barcelona, geçtiğimiz yaz transfer döneminde merkez savunmayı güçlendirmeyi ana hedef olarak belirlemiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmış ve hiçbir savunmacı ile anlaşma sağlanamamıştı;

City'deki finansal baskı: İngiltere'nin son şampiyonu, finansal fair-play kuralları ve dengeyi sağlama zorunluluğu nedeniyle bazı oyuncularını satmak veya elden çıkarmak zorunda kalabilir;

Her iki taraf için fayda: Böyle bir durumda Katalan kulübünün teklifi, İngiliz kulübü için finansal açıdan da makul bir çözüm olabilir.

Husanov'un City'deki mevcut sezon istatistikleri

Özbek 22 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Pep Guardiola yönetimindeki takımda şu sonuçları kaydetti:

Sahadaki maçlar: Tüm turnuvalarda toplam 8 maçta forma giydi;

Oyun süresi: Toplam 596 dakika sahada kalarak savunmadaki güvenli oyunuyla büyük kulüplerin scoutlarının dikkatini çekti.

Taraflar kışın anlaşmaya varırsa, Abdukodir Husanov, Barcelona gibi tarihi ve büyük bir kulübün formasını giyen ilk Özbek futbolcu olabilir.