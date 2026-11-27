İspanyol Barcelona kulübünün Abdukodir Khusanovile yakından ilgilenmesi üzerine, İngiliz futbol uzmanları 22 yaşındaki Özbek savunmacının Manchester City kadrosundaki önemini derinlemesine analiz etmeye başladı. Uzmanlara göre, savunma hattının her noktasında etkili oynayabilme yeteneği, Khusanov'u 'City'nin vazgeçilmez ve kilit bir parçası haline getirdi.

Hata ile başlayan bir başlangıç ve Guardiola döneminde gelişim

Abdukodir Khusanov'un Manchester City kariyeri, 2025 Ocak ayında Chelsea'ye karşı oynanan maçtaki ciddi bir hata ile başlamıştı. Transferden sadece birkaç gün sonra sahaya sürülen Özbek futbolcu, o maçtaki zorluklara rağmen (takım yine de galip geldi), hızla formunu geri kazandı.

Daha sonra Premier Lig'de üst üste beş maçta ilk 11'de yer aldı, ancak sezon sonuna doğru yedek kulübesine çekildi ve ligin son dört maçında kadroya alınmadı. Bunun sebebinin, eski kulübü Lens ile yapılan sözleşmedeki bir madde — futbolcunun ilk sezonunda 10 maç oynaması durumunda ek bonus ödenmesi şartı — olduğu belirtildi. Sonuç olarak Abdukodir ilk sezonunu tam 9 maç ile tamamladı.

İkinci sezonda ise durum tamamen değişti:

Sakatlıklar ve güven: Asıl savunmacılar Ruben Dias ve Josko Gvardiol 'ün sakatlıklarının ardından Pep Guardiola Khusanov'a daha fazla şans verdi. Kışın sağ kanattan tekrar merkeze çekilen savunmacı, sezon sonuna kadar ilk 11'deki yerini korudu.

Kalite ve istatistiksel gelişim: Dünyanın fiziksel açıdan en zorlu liginde iki sezon boyunca Khusanov, ikili mücadele kazanma yüzdesini artırdı, top çalma ve şut engelleme istatistiklerini geliştirdi, ayrıca hücumlarda da daha aktif rol almaya başladı.

Enzo Maresca yönetiminde çok yönlülük

Pep Guardiola'nın taktiğinde beklerden tam anlamıyla bir orta saha gibi hücuma yaratıcılık katmaları beklendiği için, uzman isim Khusanov'u kanatlarda çok denememişti. Ancak yeni teknik direktör Enzo Maresca Özbek futbolcunun çok yönlü yeteneklerinden çok daha geniş bir şekilde faydalanıyor.

Özellikle, Marc Guehi'nin performansındaki düşüşün ardından Abdukodir takım için daha önemli bir figür haline geldi. Bu sezon sadece savunmanın merkezinde (5 maç) ve sağ kanatta (5 maç), aynı zamanda savunmanın sol kanadında da görev alarak üst düzey performansını sergiliyor.

Transfer değeri ve Manchester City'nin kararlı duruşu

İngiliz uzmanlar, Barcelona veya başka bir dev kulübün Khusanov'u transfer etmesinin son derece zor olacağını vurguluyor:

Göstergeler Resmi veriler Mevcut sözleşme süresi 2031 yılının ortasına kadar (geçen yaz uzatıldı) Satın alma bedeli 40 milyon Euro (Lens'ten) Güncel piyasa değeri (Transfermarkt) 50 milyon Euro Kulübün duruşu Sadece olağanüstü bir durum veya çok yüksek bir teklif 'City'nin fikrini değiştirebilir

Sizce Abdukodir Khusanov'un Manchester City'de kalıp takımın liderlerinden biri olması mı daha iyi, yoksa Barcelona'nın teklifini değerlendirmeli mi?

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