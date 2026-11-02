Abdukodir Khusanov Neden Tam Olarak Barcelona'ya Gerekiyor? (Analiz ve 4 Temel Neden)

2026 sonbaharı, Katalan kulübü Barcelona için savunma hattında gerçek bir sınav dönemi oldu. PSG ve Real Madrid ile oynanan kritik karşılaşmalar öncesinde Andreas Christensen, Jules Kounde ve Eric Garcia sakatlanırken, El Clasico'da teknik direktör Hansi Flick, genç yetenek Xavi Espart'ı da sakatlık nedeniyle kaybetti.

Savunmanın merkezi ve kanatlarındaki ciddi kadro eksikliği karşısında Katalan devi, Manchester Citysavunmacısı ve Özbekistan milli takımının lideri Abdukodir Khusanovu kadrosuna katma planını ciddi şekilde değerlendiriyor.

Avrupa'nın prestijli kaynakları, özellikle FullTime Report gazetesinin haberine göre, Barcelona, finansal fair-play suçlamaları nedeniyle zor durumda kalan Manchester Citynin durumundan yararlanarak, Khusanov'u kış transfer döneminde kadrosuna katmaya çalışacak.

Neden tam olarak Khusanov? Uzmanların sunduğu 4 belirleyici faktör

Uzmanlara göre, Özbek savunmacının transferi Barcelona için sadece geçici bir çözüm değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik bir hamle olabilir:

1. Şaşırtıcı çok yönlülük ve Flick'in taleplerine uyum: Khusanov, savunma merkezinin yanı sıra sağ ve hatta sol kanatta da aynı derecede üst düzey performans sergileyebiliyor. Hansi Flick sisteminde savunmacıların kanatlara kayması büyük önem taşıyor ve bu tarz, bir zamanlar City'den gelen Eric Garcia örneğinde olduğu gibi verimli sonuçlar vermişti;

2. Yüksek savunma hattı ve fenomenal hız: Khusanov'un hızı ve savunma arkasına atılan tehlikeli topları kesme yeteneği, Pep Guardiola tarafından da defalarca takdir edildi. Yüksek baskı ve yüksek savunma hattına dayalı Flick şemasında, Pau Cubarsi ile birlikte temel savunma duvarı olma potansiyeline sahip;

3. Üst düzey teknik direktör okulu ve taktiksel dayanıklılık: Guardiola ve Maresca gibi disiplinli taktikçilerin elinde yetişen savunmacı, dünyanın herhangi bir devinin taleplerine hızla uyum sağlayabilir;

4. Manchester—Katalonya rotası ve hazır ana kadro: Son yıllarda Joao Cancelo, Eric Garcia, Rodri ve Gabriel Jesus'un City'den Barcelona'ya geçmesi, ayrıca başkan Joan Laporta'nın İngiltere pazarından Raphinha ve Anthony Gordon gibi yıldızları getirmesi bu transfer için uygun bir ortam yaratıyor. Üstelik kadrodaki dört sakatlık, Khusanov'a Barca'da hemen ilk 11 oyuncusu olma fırsatı sunuyor.

Kış transfer dönemi yaklaşırken, Khusanov'un Katalan kulübüne geçişi yılın en büyük ve ses getiren anlaşmalarından biri olabilir.