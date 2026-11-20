Barcelona, gelecek yaz transfer döneminde Manchester Cityforması giyen Hırvat savunma oyuncusu Joško Gvardiol'u kadrosuna katmayı hedefliyor. Katalan kulübü için bu transfer ciddi bir mali yük getirebilir ancak oyuncuya olan ilgi giderek artıyor.

Barcelona, savunma hattını güçlendirmek için Premier Lig'in en değerli oyuncularından birine odaklandı. El Nacional'in haberine göre, Katalanlar Manchester Citybünyesinde oynayan Joško Gvardiol'un transfer olanaklarını araştırıyor.

Hırvatistan milli takımı oyuncusu, modern futbolda çok yönlü savunmacılardan biri olarak kabul ediliyor. Hem stoper hem de sol bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. Bu özellikler, Gvardiol'u büyük kulüpler için cazip bir aday haline getiriyor.

Gvardiol transferi önümüzdeki yaz gerçekleşebilir

El Nacional'in bilgilerine göre, Barcelona Joško Gvardiol ile yakından ilgileniyor. Ancak oyuncunun mevcut sezonda Katalan ekibine katılması pek olası görünmüyor. Transfer konusu gelecek yaz döneminde değerlendirilebilir.

Bu transferin gerçekleşmesi kolay olmayacak. Gvardiol'un Manchester City ile olan sözleşmesi 2031 yazına kadar devam ediyor. Bu nedenle İngiliz kulübü oyuncuyu satmaya razı olsa bile, bonservis bedelinin yüksek olması muhtemel.

Transfermarkt portalı, Hırvat savunmacının piyasa değerini 75 milyon avro civarında gösteriyor. Bu rakam, Barcelona'nın mali imkanları göz önüne alındığında transferi zorlaştırabilir.

Manchester City'nin olası cezası transferi etkiler mi?

Gvardiol'un geleceğine dair haberler, Manchester City hakkındaki finansal kurallar tartışmaları eşliğinde dikkat çekiyor.

Daha önce kulüp, İngiltere Premier Ligi'nin finansal kurallarını ihlal etmekle suçlanmıştı. City'ye yönelik olası yaptırımlar, ligden ihraç gibi ağır cezalar da medya organlarında tartışılmıştı.

Ancak kulübün geleceğine dair bu senaryolar şu an için olası önlemler ve tartışmalar kapsamında. Gvardiol'un transferinin bu durumlar nedeniyle gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya hızlanıp hızlanmayacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor.

Barcelona'nın Hırvat oyuncuya olan ilgisi, transfer piyasasındaki önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor. Katalanlar bu hedefe ulaşmak isterse, sadece Manchester City ile müzakere etmekle kalmayıp, oyuncunun yüksek bonservis bedeliyle ilgili mali sorunları da çözmek zorunda kalacak.