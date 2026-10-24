Sarukyan ve Chimaev rakiplerini domine etti, Burroughs şok bir mağlubiyet aldı

·54·Spor
Sarukyan ve Chimaev rakiplerini domine etti, Burroughs şok bir mağlubiyet aldı

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde, serbest güreş ve grappling tutkunlarının merakla beklediği RAF 14 turnuvası gerçekleştirildi.

Gecede MMA yıldızları Arman Sarukyan ve Khamzat Chimaev özel bir güreş gösterisi sunarken, tecrübeli veteran Aleksandr Shlemenko ve efsanevi Olimpiyat şampiyonu Jordan Burroughs beklenmedik mağlubiyetlerle hayranlarını şaşırttı.

Sarukyan, Dennis'e şans tanımadı: 10-0'lık skor ve minderde baskı

Turnuvanın ana maçında UFC yıldızı Arman Sarukyan ile tartışmalarıyla tanınan Amerikalı grappler Dillon Danis mindere çıktı:

  • Fiziksel üstünlük yetmedi: Kilo ve cüsse olarak belirgin şekilde daha büyük olmasına rağmen Danis, Sarukyan'ın şiddetli atakları ve hızı karşısında çaresiz kaldı;

  • Mutlak üstünlük: Arman, rakibine tek bir puan dahi vermeden maçı 10-0'lık teknik üstünlükle noktaladı ve orta sıklet RAF crossover kemerini kazandı;

  • Kavga önlendi: Maçın bitişiyle birlikte Arman, bir gün önceki basın toplantısında kavga çıkaran Danis'in üzerine yürüyerek gösterişli bir baskı kurdu. Güvenlik ekipleri zamanında müdahale ederek gerginliği yatıştırdı ve dövüşçüler sonunda el sıkışarak ayrıldı.

Chimaev'den 11-0 ve beklenmedik sansasyonlar

Organizasyonun diğer karşılaşmaları da çarpıcı sonuçlara sahne oldu:

  • Khamzat Chimaev — Robbie Lawler (11-0): UFC yıldızı Chimaev, eski şampiyon Robbie Lawler'a karşı maçta kendini antrenmandaymış gibi rahat hissetti ve 11 puanlık farkla maçı teknik üstünlükle erken bitirdi;

  • Shlemenko'nun mağlubiyeti: Bellator eski şampiyonu Aleksandr Shlemenko, UFC dövüşçüsü Brendan Allen ile yaptığı karşılaşmada beklenmedik bir şekilde 0-10 kaybetti;

  • Burroughs'un düşüşü: Olimpiyat şampiyonu ve altı kez dünya şampiyonu olan efsanevi Jordan Burroughs, genç vatandaşı Michael Caliendo'ya 5-7 yenilerek gecenin en büyük sürprizine imza attı.

RAF 14 turnuvasının tam sonuçları:

  • Arman Sarukyan — Dillon Danis: 10-0 (teknik üstünlük)

  • Khamzat Chimaev — Robbie Lawler: 11-0 (teknik üstünlük)

  • Michael Caliendo — Jordan Burroughs: 7-5

  • Brendan Allen — Aleksandr Shlemenko: 10-0 (teknik üstünlük)

  • Pat Downey — Magomed Magomedkerimov: tuş (erken galibiyet)

  • Lucia Yepez — Sarah Hildebrandt: 8-7

  • Sebastian Rivera — Vito Arujau: 11-11 (ek puanlarla)

  • Ridge Lovett — Jordan Oliver: 13-2 (teknik üstünlük)

  • Yonger Bastida — Zach Elam: 9-1

  • Akhmed Gadzhimagomedov — Mekhi Lewis: 5-4

  • Bella Mir — Hope Chase: 10-0 (teknik üstünlük)

  • Dylan Ragusin — Juan Archuleta: 10-0 (teknik üstünlük)

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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