Dana White, Chimaev’in ne zaman döneceği sorusuna nasıl yanıt verdi?

UFC Başkanı Dana White, Khamzat Chimaev’in bir sonraki maçının ne zaman yapılacağı sorusuna net bir tarih vermedi. Sözlerine göre Chimaev’in adı, yaklaşan maçlar görüşülürken her zaman gündeme geliyor; ancak şu an için bir sonraki rakibi veya dönüş tarihi resmen açıklanmadı.

Khamzat Chimaev’in dönüşü yine belirsiz kaldı

Dana White, Khamzat Chimaev’in bir sonraki maçıyla ilgili netlik sağlamaktan kaçındı. UFC Başkanı, eski şampiyonun adının UFC 333 için değerlendirildiğini doğruladı; ancak şu an için ne rakibi ne de maçı resmen belirlendi.

Chimaev ise dövüşmeye hazır olduğunu açıkça belirterek Dana White’a seslendi. Mayıs ayında UFC 328 etkinliğinde Sean Strickland’a karşı hakemlerin bölünmüş kararıyla kaybetmiş ve orta sıklet şampiyonluk kemerini rakibine bırakmıştı.

Chimaev ekimde oktagona çıkacak mı?

Şu anda en çok konuşulan seçenek, 24 Ekim’de Abu Dabi’de düzenlenecek UFC 333 etkinliği. Ancak White’ın açıklamasına bakılırsa Chimaev’in bu kartta yer alacağı henüz garanti değil.

“Bunu görmedim. Evet, elbette maçlardan söz edildiğinde onun adı her zaman değerlendirilir. Tıpkı tüm kadrodaki dövüşçüler gibi. İdeal dünyada her dövüşçünün yılda üç maça çıkması gerekir.”

UFC 333’ün 24 Ekim’de Abu Dabi’deki Etihad Arena’da düzenlenmesi resmen planlandı. Etkinliğin ana kartında Alexander Volkanovski–Movsar Evloev ve Petr Yan–Merab Dvalishvili şampiyonluk maçları açıklandı.

Strickland rövanşı gündemde

Chimaev, şampiyonluk kemerini geri almak için Sean Strickland ile rövanş yapmak istediğini belirtti. Ancak mevcut şampiyonun toparlanma süreci ve UFC 333 kartının şekillenmekte olması göz önüne alındığında, ekim etkinliğinde bu rövanşın yapılacağı henüz doğrulanmadı.

Bu nedenle Chimaev’in hayranları beklemek zorunda: Chimaev Abu Dabi’de oktagona dönebilir, ancak Dana White şu ana kadar bu konuda resmî bir söz vermedi.

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Şimdi asıl soru şu: Chimaev kime karşı dönebilir?

Chimaev dövüşme isteğini gizlemiyor, UFC yönetimi de onun adını değerlendiriyor. Ancak şu an için tüm sorular yanıtlanmış değil.

Chimaev’e UFC 333 için bir maç verilirse, bu karşılaşma ekim ayında Abu Dabi’de düzenlenecek etkinliğin en büyük olaylarından biri olabilir.

Sizce Khamzat Chimaev’e hemen Sean Strickland ile rövanş fırsatı verilmeli mi, yoksa önce başka bir rakiple mi dövüşmeli? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve bu makaleyi Telegram’da ve diğer sosyal medya platformlarında UFC hayranlarıyla paylaşın.