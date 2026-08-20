Dana White, Chimaev’in ne zaman döneceği sorusuna nasıl yanıt verdi?

·0·Spor
Dana White, Chimaev’in ne zaman döneceği sorusuna nasıl yanıt verdi?

UFC Başkanı Dana White, Khamzat Chimaev’in bir sonraki maçının ne zaman yapılacağı sorusuna net bir tarih vermedi. Sözlerine göre Chimaev’in adı, yaklaşan maçlar görüşülürken her zaman gündeme geliyor; ancak şu an için bir sonraki rakibi veya dönüş tarihi resmen açıklanmadı.

Khamzat Chimaev’in dönüşü yine belirsiz kaldı

Dana White, Khamzat Chimaev’in bir sonraki maçıyla ilgili netlik sağlamaktan kaçındı. UFC Başkanı, eski şampiyonun adının UFC 333 için değerlendirildiğini doğruladı; ancak şu an için ne rakibi ne de maçı resmen belirlendi.

Chimaev ise dövüşmeye hazır olduğunu açıkça belirterek Dana White’a seslendi. Mayıs ayında UFC 328 etkinliğinde Sean Strickland’a karşı hakemlerin bölünmüş kararıyla kaybetmiş ve orta sıklet şampiyonluk kemerini rakibine bırakmıştı.

Chimaev ekimde oktagona çıkacak mı?

Şu anda en çok konuşulan seçenek, 24 Ekim’de Abu Dabi’de düzenlenecek UFC 333 etkinliği. Ancak White’ın açıklamasına bakılırsa Chimaev’in bu kartta yer alacağı henüz garanti değil.

“Bunu görmedim. Evet, elbette maçlardan söz edildiğinde onun adı her zaman değerlendirilir. Tıpkı tüm kadrodaki dövüşçüler gibi. İdeal dünyada her dövüşçünün yılda üç maça çıkması gerekir.”

UFC 333’ün 24 Ekim’de Abu Dabi’deki Etihad Arena’da düzenlenmesi resmen planlandı. Etkinliğin ana kartında Alexander Volkanovski–Movsar Evloev ve Petr Yan–Merab Dvalishvili şampiyonluk maçları açıklandı.

Strickland rövanşı gündemde

Chimaev, şampiyonluk kemerini geri almak için Sean Strickland ile rövanş yapmak istediğini belirtti. Ancak mevcut şampiyonun toparlanma süreci ve UFC 333 kartının şekillenmekte olması göz önüne alındığında, ekim etkinliğinde bu rövanşın yapılacağı henüz doğrulanmadı.

Bu nedenle Chimaev’in hayranları beklemek zorunda: Chimaev Abu Dabi’de oktagona dönebilir, ancak Dana White şu ana kadar bu konuda resmî bir söz vermedi.

Konu

Mevcut durum

Chimaev’in bir sonraki maçı

Resmen açıklanmadı

UFC 333

24 Ekim, Abu Dabi

Muhtemel katılım

Görüşülüyor

Rövanş isteği

Sean Strickland’a karşı

Dana White’ın yanıtı

Net tarih ve rakip açıklanmadı

Şimdi asıl soru şu: Chimaev kime karşı dönebilir?

Chimaev dövüşme isteğini gizlemiyor, UFC yönetimi de onun adını değerlendiriyor. Ancak şu an için tüm sorular yanıtlanmış değil.

Chimaev’e UFC 333 için bir maç verilirse, bu karşılaşma ekim ayında Abu Dabi’de düzenlenecek etkinliğin en büyük olaylarından biri olabilir.

Sizce Khamzat Chimaev’e hemen Sean Strickland ile rövanş fırsatı verilmeli mi, yoksa önce başka bir rakiple mi dövüşmeli? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın ve bu makaleyi Telegram’da ve diğer sosyal medya platformlarında UFC hayranlarıyla paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders'i 61 milyon avroya transfer ettiAl-Qadsiah, Tijjani Reijnders'i 61 milyon avroya transfer ettiBugün, 09:56Sergey Lushan «Mash’al»deki ağır kriz ve altı aydır ödenmeyen maaşları anlattıSergey Lushan «Mash’al»deki ağır kriz ve altı aydır ödenmeyen maaşları anlattıBugün, 06:34Mirjalol Qosimov, OKMK'nin üst üste üçüncü yenilgisini değerlendirdi...Mirjalol Qosimov, OKMK'nin üst üste üçüncü yenilgisini değerlendirdi...Bugün, 06:27Jahongir O‘rozov’un ilk maçında Rubin, Spartak’ı mağlup ettiJahongir O‘rozov’un ilk maçında Rubin, Spartak’ı mağlup ettiBugün, 06:22Xoldorxonov’un golü: “Andijon” deplasmanda “Mash’al”ı mağlup ettiXoldorxonov’un golü: “Andijon” deplasmanda “Mash’al”ı mağlup ettiBugün, 06:18Carles Puyol: José Mourinho ile Real Madrid daha da güçlenebilirCarles Puyol: José Mourinho ile Real Madrid daha da güçlenebilirBugün, 06:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
Lamine Yamal finalin ardından Messi'nin kendisine söylediği sözleri açıkladı
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı