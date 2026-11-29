UFC hafif sıklet (70,3 kg) sıralamasının lideri, Ermeni karma dövüş sanatları ustası Arman Tsarukyan şampiyonluk kemeri için bir sonraki dövüşü kendisinin yapması gerektiğini belirtti. Mevcut şampiyon Justin Gaethje ve tüy sıklet şampiyonu Alexander Volkanovski arasındaki olası karşılaşma hakkındaki söylentilere sert tepki gösterdi.

«Kemeri ortaya koymadan dövüşsünler»

Tsarukyan, UFC yönetiminin kendisine bir sonraki şampiyonluk fırsatını vaat ettiğini ve bir numaralı aday olarak daha fazla beklemeye niyeti olmadığını vurguladı:

«UFC şampiyonluk kemeri için bir sonraki dövüşü ben yapacağım. Eğer Gaethje, Volkanovski ile dövüşmek istiyorsa şampiyonluk kemerini boşa çıkarmalıdır. Orada ne yaptıklarını bilmiyorum ama ben bir numaralı adayım ve bu fırsatı hak ediyorum. Eğer bu dövüşü organize etmek istiyorlarsa, şampiyonluk kemerini ortaya koymadan yapsınlar. Hafif sıklet UFC şampiyonluk kemeri benim ve daha fazla beklemek istemiyorum», — dedi Arman Tsarukyan.

Sıkletteki son durum

Hatırlatmak gerekirse, Arman Tsarukyan (24-3) UFC kapsamındaki son dövüşünü UFC 331 turnuvasında gerçekleştirmiş ve Brezilyalı Mauricio Ruffy'yi nakavt etmişti. Kendi şampiyonluk dövüşünün 2027 yılının Mart veya Nisan aylarında yapılmasını bekliyor.