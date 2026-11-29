«Hafif sıklet kemeri benim, daha fazla beklemeyeceğim»: Tsarukyan'dan Gaethje'ye ültimatom
UFC hafif sıklet (70,3 kg) sıralamasının lideri, Ermeni karma dövüş sanatları ustası Arman Tsarukyan şampiyonluk kemeri için bir sonraki dövüşü kendisinin yapması gerektiğini belirtti. Mevcut şampiyon Justin Gaethje ve tüy sıklet şampiyonu Alexander Volkanovski arasındaki olası karşılaşma hakkındaki söylentilere sert tepki gösterdi.
«Kemeri ortaya koymadan dövüşsünler»
Tsarukyan, UFC yönetiminin kendisine bir sonraki şampiyonluk fırsatını vaat ettiğini ve bir numaralı aday olarak daha fazla beklemeye niyeti olmadığını vurguladı:
«UFC şampiyonluk kemeri için bir sonraki dövüşü ben yapacağım. Eğer Gaethje, Volkanovski ile dövüşmek istiyorsa şampiyonluk kemerini boşa çıkarmalıdır.
Orada ne yaptıklarını bilmiyorum ama ben bir numaralı adayım ve bu fırsatı hak ediyorum.
Eğer bu dövüşü organize etmek istiyorlarsa, şampiyonluk kemerini ortaya koymadan yapsınlar. Hafif sıklet UFC şampiyonluk kemeri benim ve daha fazla beklemek istemiyorum», — dedi Arman Tsarukyan.
Sıkletteki son durum
Hatırlatmak gerekirse, Arman Tsarukyan (24-3) UFC kapsamındaki son dövüşünü UFC 331 turnuvasında gerçekleştirmiş ve Brezilyalı Mauricio Ruffy'yi nakavt etmişti. Kendi şampiyonluk dövüşünün 2027 yılının Mart veya Nisan aylarında yapılmasını bekliyor.
Mevcut şampiyon Justin Gaethje (28-5) ise 2026 yılının Haziran ayında Ilia Topuria'yı mağlup ederek hafif sıkletin mutlak şampiyonu olmuştu. Şu anda 38 yaşındaki Amerikalı dövüşçü, kariyerini noktalama veya devam ettirme konusunda nihai bir karar vermiş değil. Öte yandan, Alexander Volkanovski de iki sıklet şampiyonu olma hedefiyle tüy sıklet kemerini boşa çıkarıp hafif sıklete yükselme isteğini dile getirdi.
UFC hafif sıklet şampiyonluk yarışı
Dövüşçü
Statü ve rekor
Son sonuç ve planlar
Justin Gaethje (ABD)
Mevcut şampiyon (28-5)
Ilia Topuria üzerinde galibiyet (Haziran, 2026); geleceği hakkında karar bekleniyor
Arman Tsarukyan (Ermenistan)
1 numaralı aday (24-3)
UFC 331 'de Mauricio Ruffy'yi nakavt etti; 2027 baharında kemer için dövüşmek istiyor
Alexander Volkanovski (Avustralya)
Tüy sıklet şampiyonu (29-4)
UFC 333 'de Movsar Evloev'i mağlup etti; hafif sıklet kemerine aday
Sizce UFC yönetimi hafif sıklet kemeri için bir sonraki dövüşü bir numaralı aday Arman Tsarukyan'a mı vermeli, yoksa Justin Gaethje - Alexander Volkanovski süper dövüşünü mü organize etmeli?
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