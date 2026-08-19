«Dövüşmek istiyorum!»: Khamzat Chimaev, Dana White’a açıkça talepte bulundu

UFC orta sıkletinin en çok ses getiren yıldızlarından biri olan Khamzat Chimaev, organizasyon yönetimine karşı beklenmedik bir protestoda bulundu. Mayıs ayında şampiyonluk kemerini kaybeden «Borz»un bir sonraki dövüşünün hâlâ açıklanmaması öfkesini artırdı. Chimaev’i oktagondan uzak tutan ne ve neden Dana White üzerinde açıkça baskı kuruyor?

Dana White’a doğrudan çağrı: Chimaev’in sabrı tükendi

Dövüşmeden kalmak istemeyen Çeçenistanlı dövüşçü, sosyal medyadaki resmî hesabı üzerinden UFC Başkanı Dana White’a şaşkınlık ve talep içeren doğrudan bir soru yöneltti:

"Ne bekliyoruz? Dövüşmek istiyorum, Dana White!" dedi Khamzat Chimaev.

Chimaev böylece yenilginin ardından derhâl oktagona dönmeye ve eski konumunu yeniden kazanmaya hazır olduğunu gösterdi.

Khamzat Chimaev ve şampiyonluk kemeriyle ilgili durum

Gösterge Durum ve önemli bilgiler Sporcu Khamzat Chimaev («Borz») Son dövüş Mayıs 2026’da Sean Strickland’a karşı (tartışmalı kararla kaybetti) Şampiyonluk durumu Eski orta sıklet şampiyonu Rövanşın önündeki engel Strickland, omuz sakatlığı nedeniyle aralık ayına kadar dövüşemeyecek Bir sonraki karşılaşma 5 Eylül, Moskova (RAF turnuvası) — serbest güreşte Tyron Woodley’e karşı

Strickland’ın sakatlığı ve Moskova’daki güreş karşılaşması

Bu yılın mayıs ayında Khamzat kariyerindeki ilk yenilgiyi aldı ve Sean Strickland’a hakemlerin tartışmalı kararıyla kaybetti. Chimaev hemen rövanş talep etse de mevcut şampiyon Strickland, omzundaki ciddi sakatlık nedeniyle en az aralık ayına kadar oktagona çıkamayacağını açıkladı.

Ancak Khamzat, formunu korumak için zamanı boşa harcamak istemiyor: 5 Eylül’de Moskova’da düzenlenecek RAF turnuvasının ana karşılaşmasında UFC’nin eski şampiyonu Tyron Woodley’e karşı serbest güreş kurallarıyla mindere çıkacak.

Sizce Sean Strickland’la rövanş maçı düzenlenirse Khamzat Chimaev şampiyonluk kemerini geri alabilir mi?

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