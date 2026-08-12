Korkunç Çatışma: Arman Tsarukyan ve Dillon Danis Kemer İçin Mücadele Edecek!

·60·Spor
Korkunç Çatışma: Arman Tsarukyan ve Dillon Danis Kemer İçin Mücadele Edecek!

UFC hafif sıklet sıralamasının 2 numaralı adayı Arman Tsarukyan ile gösteri dövüşçüsü ve Misfits Ligi hafif ağır sıklet şampiyonu Dillon Danis arasındaki unvan mücadelesi resmen duyuruldu. Dövüş sporları hayranlarını heyecanlandıran bu grappling karşılaşması, 3 Ekim'de ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşecek.

Bu sansasyonel karşılaşma RAF 14 turnuvasının ana mücadelesi olacak ve orta sıklet RAF şampiyonluğu unvanı (kemeri) ortaya konacak.

Las Vegas'taki ana grappling karşılaşması

Arman Tsarukyan ile Dillon Danis arasındaki mücadele, sıradan bir grappling karşılaşmasından çok daha fazlası; iki farklı spor ekolünün ve karakterin çarpışması. UFC oktagonunda hafif sıklet şampiyonluğunun başlıca adaylarından biri olan Tsarukyan, yerdeki becerilerini bir kez daha sınamaya karar verdi.

Rakibi ise skandal açıklamaları ve sosyal medyadaki perde arkası oyunlarıyla tanınan, Conor McGregor'ın eski sparring partneri Dillon Danis.

Korkunç Çatışma: Arman Tsarukyan ve Dillon Danis Kemer İçin Mücadele Edecek!

Tsarukyan ve Danis'in RAF Ligi'ndeki geçmişi

Her iki dövüşçünün de RAF (Submission Grappling) organizasyonunda mücadele deneyimi bulunuyor ve yaklaşan karşılaşma ikisi için de rövanş niteliği taşıyor:

  • Arman Tsarukyan: Temmuz ayında RAF Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Tsarukyan, sert ve çekişmeli geçen mücadelede UFC'nin eski geçici şampiyonu Colby Covington'a puanla kaybetmişti. Tsarukyan bu kez toparlanarak ilk kemerini kazanmayı hedefliyor.

  • Dillon Danis: Dillon'ın RAF Ligi'ndeki derecesi şu ana kadar pek iç açıcı değil — 0-2. İlk olarak Colby Covington'a yenilen Danis, daha sonra UFC yıldızı Khamzat Chimaev karşısında mindere çıkmış ve bir kez daha mağlubiyet yaşamıştı.

Chimaev'le yaşanan gerilim ve olaylı kavganın hatırası

Dillon Danis'in son RAF turnuvasındaki katılımı yalnızca mağlubiyetiyle değil, büyük bir kavgayla da hatırlanıyor. Khamzat Chimaev'e karşı gerçekleşen sert mücadelenin ardından sahnede ve saha dışında iki ekip arasında büyük bir kavga çıktı.

Durum o kadar gerildi ki düzen ancak güvenlik görevlileri ve polisin müdahalesiyle sağlanabildi. Bu kez de Las Vegas'ta düzenlenecek turnuvada yüksek tansiyon ve yoğun psikolojik baskı bekleniyor.

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Arman TsarukyanDillon DanisUFCLas VegasConor McGregor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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