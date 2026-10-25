Alişer Ganiyev Kazakistan'daki Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıktı

İki kez dünya şampiyonası madalyası sahibi: Geçen yılki dünya şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek finale kadar yükselen sporcumuz, bu turnuvadaki bronz madalya ile dünya şampiyonası madalya sayısını ikiye çıkardı;

Uluslararası arenada istikrar: Genç ve umut vadeden güreşçinin üst üste iki dünya şampiyonasında madalya kazanması, kendi sıkletinde dünyanın önde gelen güreşçilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.