Alişer Ganiyev Kazakistan'daki Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıktı

·5·Spor
Alişer Ganiyev Kazakistan'daki Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıktı

Kazakistan'da düzenlenen prestijli güreş Dünya Şampiyonası'nda Özbekistan milli takımı ilk madalyasını kazandı.

Grekoromen güreş 60 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden yetenekli güreşçimiz Alişer Ganiyev turnuvada üstün bir performans sergileyerek dünya şampiyonasında bronz madalyanın sahibi oldu.

Belirleyici maç ve Alman rakibe karşı zafer

Üçüncülük maçında sporcumuz, tecrübesini ve teknik üstünlüğünü tam anlamıyla ortaya koydu:

  • Podyum mücadelesi: Bronz madalya maçında Ganiyev, Almanya milli takımı temsilcisiyle mindere çıktı;

  • İnandırıcı üstünlük: Özbek güreşçi, rakibine karşı aktif ve planlı bir şekilde hareket ederek tam bir üstünlük sağladı ve galibiyeti garantiledi;

  • Milli takımın ilk ödülü: Bu sonuç, Özbekistan milli takımının Kazakistan'dakibu Dünya Şampiyonası'nda kazandığı ilk madalya olarak kayıtlara geçti.

Dünya şampiyonalarındaki istikrarlı başarı

Alişer Ganiyev için bu, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk başarısı değil:

  • İki kez dünya şampiyonası madalyası sahibi: Geçen yılki dünya şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek finale kadar yükselen sporcumuz, bu turnuvadaki bronz madalya ile dünya şampiyonası madalya sayısını ikiye çıkardı;

  • Uluslararası arenada istikrar: Genç ve umut vadeden güreşçinin üst üste iki dünya şampiyonasında madalya kazanması, kendi sıkletinde dünyanın önde gelen güreşçilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Alişer GaniyevGrekoromen GüreşDünya ŞampiyonasıÖzbekistan Milli TakımıGüreş
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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