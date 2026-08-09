Halter: Azizbek Dadajonov Asya Şampiyonası’nda Podyuma Çıktı

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Halter: Azizbek Dadajonov Asya Şampiyonası’nda Podyuma Çıktı

Taşkent’te düzenlenen gençler ve yıldızlar halter Asya Şampiyonası, Özbekistan millî takımına bir madalya daha kazandırdı. 60 kg kategorisinde yarışan Azizbek Dadajonov, silkmede 134 kg kaldırarak bronz madalya kazandı.

Sporcumuzun podyuma çıkışı şampiyonanın ikinci gününde gerçekleşti. Bu sonuç, ev sahibi millî takımın kıta şampiyonasındaki madalya hanesini daha da zenginleştirdi.

Belirleyici sonuç — 134 kilogram

Azizbek Dadajonov, yıldızlar 60 kg kategorisinde Özbekistan’ı temsil etti.

Yarışmanın silkme disiplininde 134 kilogramı başarıyla kaldırdı. Bu sonuç Dadajonov’a üçüncülüğü ve Asya Şampiyonası’nın bronz madalyasını getirdi.

Halterde tek bir başarılı deneme bile final sıralamasını önemli ölçüde değiştirebilir. Bu kez 134 kg’lık derece, Özbek sporcuyu kıta podyumuna taşıdı.

Özbekistan millî takımı madalya sayısını artırıyor

Yarışmanın ikinci günü de Özbekistan kafilesi için başarılı geçti. O‘zA’nın haberine göre Dadajonov’un derecesi, Asya Şampiyonası’nda millî takımın madalya hanesine bir madalya daha ekledi.

Şampiyonanın ilk gününde de Özbekistan temsilcileri podyuma çıkmıştı. Böylece ev sahibi sporcular, yarışmanın ilk günlerinden itibaren madalya mücadelesinde aktif rol alıyor.

Kıtanın genç haltercileri Taşkent’te buluştu

2026 Gençler ve Yıldızlar Asya Şampiyonası 7–14 Ağustos tarihleri arasında Taşkent’te düzenleniyor. Resmî programa göre şampiyonaya Asya’nın farklı ülkelerinden gelecek vadeden halterciler katılıyor.

Taşkent, son yıllarda halterde önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. 2021 yılında kentte hem gençler dünya şampiyonası hem de büyükler dünya şampiyonası düzenlendi.

Dadajonov için önemli bir uluslararası sonuç

Genç sporcu için Asya Şampiyonası’ndaki bronz madalya, sıradan bir madalyadan çok daha büyük anlam taşıyor. Kıta düzeyindeki rekabette podyuma çıkmak, gelecek uluslararası organizasyonlar öncesinde hem deneyim hem de özgüven kazandırıyor.

Dadajonov daha önce yerel yarışmalarda da kendini göstermişti. 2025’teki “Başkanlık Olimpiyatları” kapsamında 55 kg kategorisinde şampiyon olmuştu.

Artık dereceleri uluslararası arenada da madalyaya dönüşüyor.

Taşkent’te mücadele devam ediyor

Asya Şampiyonası 14 Ağustos’a kadar sürecek. Bu nedenle Özbekistan millî takımının madalya hanesini daha da zenginleştirmek için önünde birçok fırsat bulunuyor.

Azizbek Dadajonov ise 134 kg’lık derecesiyle şampiyonanın daha ilk günlerinde adını madalya kazananlar arasına yazdırdı.

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Azizbek DadajonovTaşkentÖzbekistanUzA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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