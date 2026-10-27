Özbekistan Milli Takımı Astana'daki Dünya Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı

·2·Spor
Özbekistan Milli Takımı Astana'daki Dünya Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ev sahipliği yaptığı Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda Özbekistan milli takımı sporcuları başarılı bir performans sergiliyor. Grekoromen güreş dalında yapılan zorlu ve çekişmeli müsabakalarda iki sporcumuz kürsüye çıkarak milli takımımızın hanesine değerli madalyalar yazdırdı.

Dünyanın en güçlü güreşçilerinin mindere çıktığı bu organizasyonda sporcularımız yüksek irade ve teknik beceri sergileyerek taraftarlara heyecan dolu anlar yaşattı.

Astana'daki müsabakaların detayları: Final ve bronz madalya karşılaşmaları

Minderde gerçekleşen belirleyici karşılaşmalar şu şekilde sonuçlandı:

  • Aytjan Xalmaxanov'un gümüş madalyası: Sporcumuz Aytjan Xalmaxanov turnuva boyunca tüm rakiplerini güvenle mağlup ederek finale kadar yükseldi; altın madalya için yapılan zorlu mücadelede İranlı usta güreşçi Said Leiveysi'ye karşı mindere çıktı, ancak çekişmeli geçen karşılaşmanın sonunda mağlup olarak dünya şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi oldu.

  • Ozodbek Halimboyev'in bronz zaferi: Bir diğer yetenekli güreşçimiz Ozodbek Halimboyev, üçüncülük için yapılan dramatik karşılaşmada Bulgaristan milli takımı temsilcisine karşı mücadele etti; müsabaka boyunca isabetli teknikler ve taktiksel üstünlük sergileyen Ozodbek, rakibini mağlup ederek dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı.

  • Takım sonucu: Grekoromen güreşçilerimizin bu başarıları, Astana'daki dünya şampiyonasında Özbekistan spor delegasyonunun genel takım sıralamasındaki konumunu güçlendirmeye önemli katkı sağladı.

Astana minderlerinde dünya şampiyonası müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor ve diğer Özbek güreşçiler de önümüzdeki günlerde madalya için mücadelelerini sürdürecekler.

Aytjan XalmaxanovOzodbek HalimboyevGrekoromen GüreşDünya Güreş ŞampiyonasıÖzbekistan
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Aytjan Xalmaxanov Japon rakibini yenerek Asya şampiyonu olduAytjan Xalmaxanov Japon rakibini yenerek Asya şampiyonu oldu30 Eylül 18:48Aichi-Nagoya'da bugün Özbekistan'dan 9 madalya: iki altın kazanıldıAichi-Nagoya'da bugün Özbekistan'dan 9 madalya: iki altın kazanıldı30 Eylül 19:43Alişer Ganiyev Kazakistan'daki Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıktıAlişer Ganiyev Kazakistan'daki Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıktı25 Ekim 19:33Altına bir adım: Alisher Ganiyev Aichi–Nagoya'da gümüş madalya kazandıAltına bir adım: Alisher Ganiyev Aichi–Nagoya'da gümüş madalya kazandı1 Ekim 16:00Jalgasbay Berdimuratov 9:1 skorla bronz madalya kazandıJalgasbay Berdimuratov 9:1 skorla bronz madalya kazandı30 Eylül 18:5245 altın ve Asya'da üçüncülük: Özbekistan para sporunda tarihi bir rekora imza attı45 altın ve Asya'da üçüncülük: Özbekistan para sporunda tarihi bir rekora imza attı24 Ekim 20:05
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti
Husanov'a yol açıldı mı? İngiliz basını onun Manchester'daki geleceğini analiz etti