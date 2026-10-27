Özbekistan Milli Takımı Astana'daki Dünya Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı

Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ev sahipliği yaptığı Grekoromen Güreş Dünya Şampiyonası'nda Özbekistan milli takımı sporcuları başarılı bir performans sergiliyor. Grekoromen güreş dalında yapılan zorlu ve çekişmeli müsabakalarda iki sporcumuz kürsüye çıkarak milli takımımızın hanesine değerli madalyalar yazdırdı.

Dünyanın en güçlü güreşçilerinin mindere çıktığı bu organizasyonda sporcularımız yüksek irade ve teknik beceri sergileyerek taraftarlara heyecan dolu anlar yaşattı.

Astana'daki müsabakaların detayları: Final ve bronz madalya karşılaşmaları

Minderde gerçekleşen belirleyici karşılaşmalar şu şekilde sonuçlandı:

Aytjan Xalmaxanov' un gümüş madalyası: Sporcumuz Aytjan Xalmaxanov turnuva boyunca tüm rakiplerini güvenle mağlup ederek finale kadar yükseldi; altın madalya için yapılan zorlu mücadelede İranlı usta güreşçi Said Leiveysi'ye karşı mindere çıktı, ancak çekişmeli geçen karşılaşmanın sonunda mağlup olarak dünya şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ozodbek Halimboyev' in bronz zaferi: Bir diğer yetenekli güreşçimiz Ozodbek Halimboyev, üçüncülük için yapılan dramatik karşılaşmada Bulgaristan milli takımı temsilcisine karşı mücadele etti; müsabaka boyunca isabetli teknikler ve taktiksel üstünlük sergileyen Ozodbek, rakibini mağlup ederek dünya şampiyonasında bronz madalya kazandı.

Takım sonucu: Grekoromen güreşçilerimizin bu başarıları, Astana'daki dünya şampiyonasında Özbekistan spor delegasyonunun genel takım sıralamasındaki konumunu güçlendirmeye önemli katkı sağladı.

Astana minderlerinde dünya şampiyonası müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor ve diğer Özbek güreşçiler de önümüzdeki günlerde madalya için mücadelelerini sürdürecekler.