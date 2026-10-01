Altına bir adım: Alisher Ganiyev Aichi–Nagoya'da gümüş madalya kazandı

Özbek güreşçi Alisher Ganiyev, Aichi–Nagoya–2026 Asya Oyunları'nda finale kadar olan yolculuğunu başarıyla tamamladı. Ancak final mücadelesinde Kırgız rakibine karşı verdiği zorlu mücadelenin ardından sporcumuz gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

Grekoromen güreş branşında Özbekistan milli takımının bir üyesi olan Ganiyev, böylece ülke delegasyonunun hanesine bir madalya daha ekledi.

Ganiyev finale emin adımlarla ilerledi

Alisher Ganiyev, Aichi–Nagoya–2026 Asya Oyunları'nda 60 kilogram kategorisinde ülkesini temsil etti.

Turnuvanın ilk aşamalarından itibaren Japonya'ya ciddi hedeflerle geldiğini gösterdi. Finale kadar olan maçlarda başarılı bir performans sergileyen Ganiyev, en önemli hedef olan altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Bu sonuç, Özbekistan grekoromen güreşi için önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Finalde altın için son mücadele

Ganiyev'i finalde Kırgızistan temsilcisi karşıladı.

Final oldukça çekişmeli geçti. Her iki güreşçi de Asya Oyunları şampiyonluğu için tüm gücünü ortaya koydu. Ganiyev maç boyunca rakibine karşı iyi bir direnç gösterse de, üstünlük Kırgız sporcunun tarafındaydı.

Sonuç olarak Alisher Ganiyev finali ikinci sırada tamamlayarak Asya Oyunları'nın gümüş madalyasını kazandı.

Ganiyev için altına bir adım yetmedi, ancak finale kadar olan başarılı performansı onu Aichi–Nagoya–2026'nın madalya kazananları arasına soktu.

Özbekistan delegasyonuna yeni bir madalya

Alisher Ganiyev'in gümüş madalyası, Özbekistan delegasyonu için Aichi–Nagoya'daki değerli ödüllerden biri oldu.

Müsabakalar boyunca Özbek sporcular güreşin farklı dallarında ve diğer spor branşlarında madalya için kıyasıya mücadele veriyor.

Ganiyev'in finale ulaşması, grekoromen güreş milli takımının Asya Oyunları'ndaki bir diğer dikkat çekici sonucu olarak kayıtlara geçti.

Altın nasip olmadı ama finalin kendisi büyük bir başarı

Sporda bazen şampiyonluğa en yakın olduğunuz anda gümüş madalya ile yetinmek zorunda kalırsınız. Alisher Ganiyev için Aichi–Nagoya–2026'daki final de böyle geçti.

Altın madalyayı kazanamasa da 60 kilogram kategorisinde Asya Oyunları madalyası sahibi oldu.

Özbekistan delegasyonu için ise Ganiyev'in gümüş madalyası, Aichi–Nagoya'daki madalya hazinesine eklenen değerli bir ödül oldu. Müsabakalar devam ediyor ve sporcularımızın yeni madalyalar için mücadelesi sürüyor.