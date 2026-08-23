Özbekistan spor dünyası temsilcileri devlet nişanları ile ödüllendirildi

Özbekistan Cumhuriyeti bağımsızlığının 35. yıl dönümü münasebetiyle bilim, eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve medya alanlarında çalışan bir grup personelin devlet nişanları ile ödüllendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı.

Kararnamede, ülkenin bağımsızlığının pekiştirilmesi, Yeni Özbekistan'ın inşası sürecindeki reformlara değerli katkılarda bulunan ve verimli çalışmalarıyla toplumun gelişimine hizmet eden fedakâr bireylerin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Bunlar arasında Özbek sporuna hizmet eden iki tanınmış isim de yer alıyor.

1. Rustam Assakalov — «Mehnat Shuhrati» (Emek Şöhreti) Nişanı sahibi

Grekoromen güreş branşında Özbekistan milli takım baş antrenörü Rustam Sxatbiyevich Assakalov «Mehnat Shuhrati» nişanı ile ödüllendirildi.

Assakalov, Özbek güreşinde büyük tecrübeye sahip uzmanlardan biri olarak kabul edilmektedir. Milli takımdaki çalışmaları, sporcuları üst düzey müsabakalara hazırlamak ve grekoromen güreşin ülkedeki prestijini artırmakla ilgilidir.

«Mehnat Shuhrati» nişanı, Rustam Assakalov'un spor alanındaki verimli çalışmalarına verilen yüksek bir devlet takdiridir.

2. Isroil Madrimov «Do‘stlik» (Dostluk) Nişanı ile ödüllendirildi

Profesyonel boksör Isroil Modraximovich Madrimov ise «Do‘stlik» nişanı ile ödüllendirildi.

Madrimov, profesyonel boksta Özbekistan'ı başarıyla temsil eden sporculardan biridir. Uluslararası arenadaki kariyeri, Özbek boksunun dünya çapındaki itibarını artırmaya hizmet etmektedir.

Devlet nişanı ile ödüllendirilmesi, sporcunun sadece ringdeki sonuçları için değil, aynı zamanda ülke sporunun gelişimine yaptığı katkılar için de bir takdir olarak değerlendirilmektedir.

3. Ödüller kimlere verildi?

Ödül Ödül Sahibi Faaliyet Alanı «Mehnat Shuhrati» Nişanı Rustam Assakalov Grekoromen güreş, Baş antrenör «Do‘stlik» Nişanı Isroil Madrimov Profesyonel boks

Kararnamenin temel amacı nedir?

Devlet nişanları, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan çeşitli alanlardaki temsilcilerin emeklerini takdir etmeyi amaçlamaktadır.

Kararnamede özellikle bilim, eğitim, sağlık, spor, kültür, sanat ve medyanın geliştirilmesi, toplumda barış ve huzurun pekiştirilmesi, gençlerin vatanseverlik ruhuyla yetiştirilmesindeki verimli hizmetler vurgulanmıştır.

Bu bağlamda, spor dünyası temsilcilerinin ödüllendirilmesi, ülkede sporun geliştirilmesine ve toplumdaki önemine verilen değerin bir başka göstergesi olmuştur.

Sonuç

Özbekistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümü vesilesiyle yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca, grekoromen güreş milli takım baş antrenörü Rustam Assakalov «Mehnat Shuhrati» nişanı, profesyonel boksör Isroil Madrimov ise «Do‘stlik» nişanı ile ödüllendirildi.

Bu ödüller, her iki spor temsilcisi için de kariyerlerine verilen yüksek bir devlet takdiri olmuştur.