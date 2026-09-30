Jalgasbay Berdimuratov 9:1 skorla bronz madalya kazandı

Aichi-Nagoya'da Özbekistan heyeti bir madalya daha kazandı. Grekoromen güreş –87 kilogram kategorisinde mücadele eden Jalgasbay Berdimuratov, bronz madalya maçında Kazak Shamil Ojayev'i 9:1'lik skorla mağlup etti.

Bu haber Özbekistan Cumhuriyeti Spor Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bronz madalya için belirleyici maç

Berdimuratov için bu karşılaşma podyuma çıkma şansı veren önemli bir mücadeleydi. Kazak temsilci Shamil Ojayev'e karşı üstünlük kuran sporcumuz, maçı 9:1'lik skorla kazandı.

Böylece Jalgasbay Berdimuratov, Aichi-Nagoya Asya Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

–87 kg kategorisinde Özbek temsilci podyuma çıktı.

Özbekistan için yeni bir ödül

Berdimuratov'un madalyası, Aichi-Nagoya'da grekoromen güreş branşında Özbekistan heyeti için önemli bir başarı oldu.

Özellikle bronz madalya maçındaki 9:1'lik net galibiyet Özbek güreşçinin turnuvayı başarılı bir sonuçla tamamladığını gösterdi.

Aichi ve Nagoya'daki Asya Oyunları devam ediyor. Özbek sporcuların yeni madalyalar için mücadelesi sürüyor.

Jalgasbay Berdimuratov ise bugün adını turnuvanın bronz madalya kazananları arasına yazdırdı.