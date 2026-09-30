Aytjan Xalmaxanov Japon rakibini yenerek Asya şampiyonu oldu

·8·Spor
Aytjan Xalmaxanov Japon rakibini yenerek Asya şampiyonu oldu

Aichi–Nagoya'da Özbekistan delegasyonunun hanesine bir altın madalya daha eklendi. Grekoromen güreş branşında 67 kilogram kategorisinde mücadele eden Aytjan Xalmaxanov finalde ev sahibi Japonya temsilcisi Kyotaro Sogabe'yi 3:2 mağlup ederek Asya Oyunları şampiyonu oldu.

Bu gelişme Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi tarafından duyuruldu.

Finalde 3:2 — şampiyonluğa eşdeğer bir zafer

Aytjan Xalmaxanov için turnuvanın en kritik mücadelesi finalde gerçekleşti. Karşısında sadece güçlü bir rakip değil, aynı zamanda ev sahibi ülkenin temsilcisi Kyotaro Sogabe vardı.

Minderdeki karşılaşma beklendiği gibi kıran kırana geçti. Her puan için ciddi bir mücadelenin verildiği finalde Xalmaxanov, nihai skorda 3:2 ile üstünlük sağladı.

Bu bir puanlık fark, Özbek güreşçiye Asya Oyunları şampiyonluğunu getirdi.

Aytjan Xalmaxanov — Aichi–Nagoya 2026 Asya Oyunları şampiyonu!

Ev sahibi sporcuya karşı büyük sınav

Japon temsilcisiyle finalde karşılaşmak, Xalmaxanov için ekstra bir baskı demekti. Ev sahibi sporcu, kendi taraftarları önünde şampiyonluk için mücadele etti.

Ancak Aytjan Xalmaxanov kritik anlarda soğukkanlılığını korudu.

3:2'lik galibiyet, finaldeki her fırsatı verimli kullandığını gösterdi. En önemlisi, mücadelenin sonunda üstünlüğünü koruyan Özbek güreşçi şampiyonluğa ulaştı.

Özbekistan için bir altın daha

Aichi–Nagoya Asya Oyunları'nda Özbek sporcular madalya mücadelesini sürdürüyor.

Xalmaxanov'un şampiyonluğu, ülke delegasyonu için çok değerli bir sonuç oldu. Özellikle güç ve taktiksel becerinin belirleyici olduğu grekoromen güreş gibi bir branşta final kazanmak ayrıca takdire şayan.

Ev sahibi ülke temsilcisine karşı alınan 3:2'lik galibiyet, bu altın madalyayı daha da parlak bir başarı haline getirdi.

Finalin en önemli rakamı — 3:2

Güreşte bazen büyük farkla değil, sadece tek bir puanla alınan galibiyet şampiyonluğu belirler.

Aytjan Xalmaxanov'un finali de böyle bir mücadeleydi. 3:2'lik sonuç, karşılaşmanın ne kadar çekişmeli geçtiğini gösteriyor.

Ancak kürsüde skora değil, galibiyete bakılır. Xalmaxanov için bu rakam artık Asya Oyunları şampiyonluğu ile anılacak.

Altın madalya Özbekistan'a!

Aichi ve Nagoya şehirlerinde düzenlenen Asya Oyunları'nda sporcularımızın madalya yarışı devam ediyor.

Aytjan Xalmaxanov ise bugün Özbekistan bayrağını kürsünün en üst basamağına taşıyan sporcular arasına adını yazdırdı.

Finalde ev sahibi Japon güreşçiyi 3:2 mağlup etti ve grekoromen güreşte 67 kilogram kategorisinde Asya Oyunları şampiyonu oldu.

Ev sahibi sahada, kritik finalde ve sadece bir puanlık üstünlükle — Aytjan Xalmaxanov Özbekistan'a bir altın madalya daha kazandırdı.

Aytjan XalmaxanovAichi–Nagoya 2026Asya OyunlarıGrekoromen GüreşÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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