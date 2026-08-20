U-20 Dünya Şampiyonası'nda Özbekistan kafilesi yeni madalyalar kazandı

Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı (U-20) sporcular arasındaki Dünya Güreş Şampiyonası'nda yeni müsabakalar sona erdi. Organizasyonun bir sonraki gününde Özbekistan millî takımının sporcuları 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak madalya sahiplerinin sayısını artırdı. Grekoromen güreş takımımız genel takım sıralamasında ilk üçte yer aldı.

Kazanılan yeni madalyalar ve grekoromen güreş sonuçları

Özbekistanlı genç güreşçiler zorlu müsabakalarda şu dereceleri elde etti:

Gümüş madalya: Dostonbek Oripov (-60 kg)

Bronz madalya: Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg)

Bronz madalya: Sohibjamol Esbo‘sinova (-53 kg)

Grekoromen güreş müsabakalarının sonuçlarına göre Özbekistan millî takımı toplam 95 puan toplayarak Rusya ve İran millî takımlarının ardından genel takım sıralamasında gurur verici üçüncü sırada yer aldı.

U-20 Dünya Şampiyonası: Özbekistan temsilcilerinin durumu ve bugünkü müsabakalar

Sıklet Sporcu / Tur Rakip ve ülke Madalyanın durumu -60 kg Dostonbek Oripov — Gümüş madalya (kazanıldı) -50 kg Nilufar Nurmuhammadova — Bronz madalya (kazanıldı) -53 kg Sohibjamol Esbo‘sinova — Bronz madalya (kazanıldı) -65 kg Muhayyo Narzilloyeva (Final) Margarita Salnazaryan (Rusya) Altın madalya mücadelesi -62 kg Feruza Kayratdinova / O. O‘zmez Yifan Zhu (Çin) Bronz madalya mücadelesi

Bugünkü akşam seansında belirleyici karşılaşmalar

20 Ağustos akşam seansında Özbekistanlı iki kadın güreşçi şampiyonluk için mindere çıkacak:

-65 kg sıkletinde: Muhayyo Narzilloyeva, dünya şampiyonluğu (altın madalya) için Rus Margarita Salnazaryan'a karşı final müsabakasına çıkacak.

-62 kg sıkletinde: Feruza Kayratdinova bronz madalya için mücadele edecek.

Sizce Muhayyo Narzilloyeva finalde kazanarak Özbekistan'ın hanesine dünya şampiyonasındaki bir altın madalyayı daha yazdırabilir mi?

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