U-20 Dünya Şampiyonası'nda Özbekistan kafilesi yeni madalyalar kazandı

·7·Spor
U-20 Dünya Şampiyonası'nda Özbekistan kafilesi yeni madalyalar kazandı

Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı (U-20) sporcular arasındaki Dünya Güreş Şampiyonası'nda yeni müsabakalar sona erdi. Organizasyonun bir sonraki gününde Özbekistan millî takımının sporcuları 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak madalya sahiplerinin sayısını artırdı. Grekoromen güreş takımımız genel takım sıralamasında ilk üçte yer aldı.

Kazanılan yeni madalyalar ve grekoromen güreş sonuçları

Özbekistanlı genç güreşçiler zorlu müsabakalarda şu dereceleri elde etti:

  • Gümüş madalya: Dostonbek Oripov (-60 kg)

  • Bronz madalya: Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg)

  • Bronz madalya: Sohibjamol Esbo‘sinova (-53 kg)

Grekoromen güreş müsabakalarının sonuçlarına göre Özbekistan millî takımı toplam 95 puan toplayarak Rusya ve İran millî takımlarının ardından genel takım sıralamasında gurur verici üçüncü sırada yer aldı.

U-20 Dünya Şampiyonası: Özbekistan temsilcilerinin durumu ve bugünkü müsabakalar

Sıklet

Sporcu / Tur

Rakip ve ülke

Madalyanın durumu

-60 kg

Dostonbek Oripov

Gümüş madalya (kazanıldı)

-50 kg

Nilufar Nurmuhammadova

Bronz madalya (kazanıldı)

-53 kg

Sohibjamol Esbo‘sinova

Bronz madalya (kazanıldı)

-65 kg

Muhayyo Narzilloyeva (Final)

Margarita Salnazaryan (Rusya)

Altın madalya mücadelesi

-62 kg

Feruza Kayratdinova / O. O‘zmez

Yifan Zhu (Çin)

Bronz madalya mücadelesi

Bugünkü akşam seansında belirleyici karşılaşmalar

20 Ağustos akşam seansında Özbekistanlı iki kadın güreşçi şampiyonluk için mindere çıkacak:

  • -65 kg sıkletinde: Muhayyo Narzilloyeva, dünya şampiyonluğu (altın madalya) için Rus Margarita Salnazaryan'a karşı final müsabakasına çıkacak.

  • -62 kg sıkletinde: Feruza Kayratdinova bronz madalya için mücadele edecek.

Sizce Muhayyo Narzilloyeva finalde kazanarak Özbekistan'ın hanesine dünya şampiyonasındaki bir altın madalyayı daha yazdırabilir mi?

Görüş ve dileklerinizi yorumlarda paylaşın, genç güreşçilerimize destek olmak için bu güzel haberi yakınlarınızla paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistanlı tekvandocular Başkanlık Kupası'nda büyük başarı elde ettiÖzbekistanlı tekvandocular Başkanlık Kupası'nda büyük başarı elde ettiBugün, 22:40João Palhinha Bayern Münih'ten ayrılıp Benfica'ya transfer oluyorJoão Palhinha Bayern Münih'ten ayrılıp Benfica'ya transfer oluyorBugün, 21:54Özbek kızları Dünya Kupası için mücadele edecek: rakipler belli olduÖzbek kızları Dünya Kupası için mücadele edecek: rakipler belli olduBugün, 21:35«Onları durduracak güç yok»: Paul Merson, Arsenal'in Premier Lig'deki üstünlüğü hakkında«Onları durduracak güç yok»: Paul Merson, Arsenal'in Premier Lig'deki üstünlüğü hakkındaBugün, 21:25Barcelona'ya dönen João Cancelo, Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkladıBarcelona'ya dönen João Cancelo, Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkladıBugün, 21:16Tarihi karşılaşmaya yeşil ışık: WBC Fury-Joshua maçını onaylayacak mı?Tarihi karşılaşmaya yeşil ışık: WBC Fury-Joshua maçını onaylayacak mı?Bugün, 21:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Real Madrid yeni deplasman formasını tanıttı: Beklenmedik renk (foto)
Real Madrid yeni deplasman formasını tanıttı: Beklenmedik renk (foto)