Bayern, deplasmanda Freiburg'u yenerek Dortmund'u geride bıraktı

·27·Spor
Bayern, deplasmanda Freiburg'u yenerek Dortmund'u geride bıraktı

Almanya Bundesliga7. hafta kapsamında oynanan kritik mücadelede Vincent Kompany yönetimindeki Bayern sezona iyi bir başlangıç yapan Freiburg deplasmanına konuk oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada Münih ekibi 3:1 skorla galibiyete uzandı.

Dikkat çeken bir detay ise maçtaki 4 golün de Bayern oyuncularının hanesine yazılmasıydı: Konuk ekip rakip fileleri üç kez havalandırırken, kendi kalesine de bir gol attı.

İstikrarlı üstünlük ve 90+5'te gelen nokta

Münih ekibi ilk yarıda oyunun kaderini belirledi:

  • 16. dakika: Upamecano ile açılış: Savunma oyuncusu Dayot Upamecano, duran top sonrası rakip ceza sahasında etkili olarak Bayern'i öne geçirdi (0:1);

  • 42. dakika: Gnabry'nin vuruşu: Devre arasına kısa bir süre kala Serge Gnabry farkı ikiye çıkararak skoru 0:2'ye getirdi;

  • 82. dakika: Beklenmedik bir kendi kalesine gol: Maçın sonunda baskıyı artıran Freiburg'unatağı sırasında Bayern orta saha oyuncusu Bischof topu kendi ağlarına gönderdi ve fark bire indi (1:2);

  • 90+5. dakika: Olise'den son vuruş: Uzatma dakikalarının son saniyelerinde Michael Olise, hızlı gelişen kontratağı şık bir vuruşla tamamlayarak maçın sonucunu belirledi (1:3).

Puan durumu: 17 puan ve Bundesliga liderliği

Bu önemli galibiyet, zirve yarışındaki durumu netleştirdi:

  • Bayern zirvede: Aldığı 3 puanla puanını 17'ye yükselten Münih ekibi, averaj farkıyla ezeli rakibi Borussia Dortmund'u (17 puan) geride bırakarak puan durumunda 1. sıraya yerleşti;

  • Freiburg ilk üçte kaldı: Mağlubiyete rağmen ev sahibi ekip 13 puanla lig tablosunda 3. sıradaki yerini korudu.

Maç raporu:

Bundesliga, 7. Hafta

Freiburg — Bayern 1:3

25 Ekim, Europa-Park Stadyumu

  • Goller: Bischof 82 (kk) — Upamecano 16, Gnabry 42, Olise 90+5.

  • Freiburg: Beckhaus, Suzuki, Beste (Iriye, 63), Ginter, Lienhart (Rosenfelder, 77), Makengo, Osterhage (Yamamoto, 58), Treu, Höler (Matanovic, 58), Scherhant (Grifo, 77), Eggestein.

  • Bayern: Urbig, Stanisic (Boey, 61), Tah, Upamecano, Brown (Davies, 73), Bischof, Laimer, Carl (Ito, 86), Olise, Gnabry (Saibari, 61), Kane.

  • Sarı kartlar: Höler 25, Beste 55, Tah 65, Eggestein 85.

BundesligaBayernFreiburgVincent KompanyFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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