Bayer evinde Freiburg'u mağlup ederek ilk dörde girdi

Almanya Bundesliga6. hafta kapsamında ligin üst sıraları için mücadele eden iki önemli takım olan Bayer ve Freiburg kulüpleri, Leverkusen'deki muazzam Bay Arena stadyumunda karşı karşıya geldi.

18 Ekim akşamı oynanan şiddetli ve çekişmeli mücadelede ev sahibi ekip geriye düşmesine rağmen, Çekyalı tecrübeli forvet Patrik Schickin parlak oyunu, golü ve asisti sayesinde 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti aldı.

Hızlı gol, Maza'nın cevabı ve Schick'in belirleyici vuruşu

Karşılaşma konuk ekibin beklenmedik baskısıyla başladı:

Scherhant perdeyi açtı: 14. dakikada Freiburg'un kontra atağı sonuç verdi, Scherhant düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi — 0:1;

Maza'dan denge: Leverkusen ekibi cevabı geciktirmedi. 19. dakikada Patrik Schick'in şık pasında Maza skoru eşitledi — 1:1;

76. dakikadaki galibiyet golü: İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Bayer, 76. dakikada amacına ulaştı: Patrik Schick rakip kaleciyi mağlup ederek 2-1'lik nihai skoru belirledi.

Maç raporu

Bundesliga. 6. Hafta

Bayer — Freiburg 2:1

18 Ekim, Bay Arena.

Goller: Maza (19), Schick (76) — Scherhant (14).

Sarı kart: Treue (39).

Bayer: Flekken, Kwanza, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Garcia, Fernandes, Diaby (Tillman, 73), Maza (Hofmann, 84), Daniel (Tella, 59), Schick.

Freiburg: Beckhaus, Treue (Kübler, 64), Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhart (Osterhage, 77), Beste (Iri, 77), Goto (Höler, 65), Scherhant (Grifo, 89), Matanovic.

Puan durumundaki vaziyet

Bu galibiyetle Bundesliga'da zirve yarışı daha da kızıştı: