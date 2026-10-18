Bayer evinde Freiburg'u mağlup ederek ilk dörde girdi

·2·Spor
Bayer evinde Freiburg'u mağlup ederek ilk dörde girdi

Almanya Bundesliga6. hafta kapsamında ligin üst sıraları için mücadele eden iki önemli takım olan Bayer ve Freiburg kulüpleri, Leverkusen'deki muazzam Bay Arena stadyumunda karşı karşıya geldi.

18 Ekim akşamı oynanan şiddetli ve çekişmeli mücadelede ev sahibi ekip geriye düşmesine rağmen, Çekyalı tecrübeli forvet Patrik Schickin parlak oyunu, golü ve asisti sayesinde 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti aldı.

Hızlı gol, Maza'nın cevabı ve Schick'in belirleyici vuruşu

Karşılaşma konuk ekibin beklenmedik baskısıyla başladı:

  • Scherhant perdeyi açtı: 14. dakikada Freiburg'un kontra atağı sonuç verdi, Scherhant düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek konuk ekibi öne geçirdi — 0:1;

  • Maza'dan denge: Leverkusen ekibi cevabı geciktirmedi. 19. dakikada Patrik Schick'in şık pasında Maza skoru eşitledi — 1:1;

  • 76. dakikadaki galibiyet golü: İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Bayer, 76. dakikada amacına ulaştı: Patrik Schick rakip kaleciyi mağlup ederek 2-1'lik nihai skoru belirledi.

Maç raporu

Bundesliga. 6. Hafta

Bayer — Freiburg 2:1

18 Ekim, Bay Arena.

Goller: Maza (19), Schick (76) — Scherhant (14).

Sarı kart: Treue (39).

  • Bayer: Flekken, Kwanza, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Garcia, Fernandes, Diaby (Tillman, 73), Maza (Hofmann, 84), Daniel (Tella, 59), Schick.

  • Freiburg: Beckhaus, Treue (Kübler, 64), Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhart (Osterhage, 77), Beste (Iri, 77), Goto (Höler, 65), Scherhant (Grifo, 89), Matanovic.

Puan durumundaki vaziyet

Bu galibiyetle Bundesliga'da zirve yarışı daha da kızıştı:

  • Bayer 4. sıraya yükseldi: Leverkusen kulübü puanını 13'e çıkardı ve puan tablosunda 4. sıraya yerleşti;

  • Freiburg ilk üçte: Mağlup olan Freiburg da 13 puan toplayarak averaj farkıyla 3. sıradaki yerini korudu.

BayerFreiburgPatrik SchickBay ArenaBundesliga
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bayer Leverkusen - Freiburg: Kadrolar ve canlı anlatımBayer Leverkusen - Freiburg: Kadrolar ve canlı anlatımBugün 17:22Freiburg - Jablonec: kadrolar ve canlı anlatımFreiburg - Jablonec: kadrolar ve canlı anlatım15 Ekim 22:46Freiburg 85. dakikada galibiyeti kaptı ve liderliğe yükseldiFreiburg 85. dakikada galibiyeti kaptı ve liderliğe yükseldi12 Ekim 06:59Chelsea, 40 milyon avroluk Kerim Alaybegovic'i Juventus'a nasıl kaptırdı?Chelsea, 40 milyon avroluk Kerim Alaybegovic'i Juventus'a nasıl kaptırdı?Bugün 14:24Milan ve Bayer rakiplerini darmadağın etti: Avrupa Ligi'nde bir tur daha sona erdiMilan ve Bayer rakiplerini darmadağın etti: Avrupa Ligi'nde bir tur daha sona erdi16 Ekim 00:07Bundesliga 5. haftasında sürpriz sonuçlarBundesliga 5. haftasında sürpriz sonuçlar10 Ekim 20:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor
Fabio Cannavaro'nun takımını Kasım ayında bir başka zorlu sınav bekliyor