Bundesliga 9. Hafta: Freiburg, Union Berlin'i; Hoffenheim ise Schalke'yi mağlup etti

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasından son iki karşılaşma oynandı. Haftayı kapatan bu mücadeleler, özellikle ilk üç için yarışan ve tehlikeli bölgeden çıkmaya çalışan takımlar için büyük önem taşıyordu.

Freiburg, kendi sahasında Berlin ekibi Union'u ikna edici bir skorla mağlup ederek ilk üçteki yerini geri kazandı. Haftanın son maçında ise Hoffenheim, evinde Schalke karşısında kritik bir galibiyet aldı.

Haftanın son günü: Galibiyetler ve önemli anlar

Her iki karşılaşma da oldukça tempolu ve çekişmeli geçti:

Freiburg'un ikinci yarıdaki baskısı (2:0): Ev sahibi ekip ikinci yarıda vitesi yükseltti. 55. dakikada Rani Khedira'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Freiburg, 67. dakikada Yuito Suzuki'nin golüyle skoru belirledi ve 3. sıraya yerleşti.

Hoffenheim'ın ilk yarıdaki belirleyici vuruşları (2:1): Maça hızlı başlayan ev sahibi, 10. dakikada Asllani ve 26. dakikada Lemperle'nin golleriyle üstünlüğü yakaladı. 81. dakikada Schalke forveti Adamu farkı bire indirse de bu, konuk ekibin mağlubiyetten kurtulmasına yetmedi.

Bundesliga. 9. haftanın son notları

Freiburg — Union Berlin 2:0 8 Kasım, Europa-Park Stadyumu Goller: Khedira (55, k.k.), Suzuki (67).

Hoffenheim — Schalke 2:1 8 Kasım, PreZero Arena Goller: Asllani (10), Lemperle (26) — Adamu (81).

Puan durumundaki son durum

9. hafta sonuçlarına göre takımların puan durumundaki yerleri şu şekilde oluştu: