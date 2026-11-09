Bundesliga 9. Hafta: Freiburg, Union Berlin'i; Hoffenheim ise Schalke'yi mağlup etti

·27·Spor
Bundesliga 9. Hafta: Freiburg, Union Berlin'i; Hoffenheim ise Schalke'yi mağlup etti

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasından son iki karşılaşma oynandı. Haftayı kapatan bu mücadeleler, özellikle ilk üç için yarışan ve tehlikeli bölgeden çıkmaya çalışan takımlar için büyük önem taşıyordu.

Freiburg, kendi sahasında Berlin ekibi Union'u ikna edici bir skorla mağlup ederek ilk üçteki yerini geri kazandı. Haftanın son maçında ise Hoffenheim, evinde Schalke karşısında kritik bir galibiyet aldı.

Haftanın son günü: Galibiyetler ve önemli anlar

Her iki karşılaşma da oldukça tempolu ve çekişmeli geçti:

  • Freiburg'unikinci yarıdaki baskısı (2:0): Ev sahibi ekip ikinci yarıda vitesi yükseltti. 55. dakikada Rani Khedira'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen Freiburg, 67. dakikada Yuito Suzuki'nin golüyle skoru belirledi ve 3. sıraya yerleşti.

  • Hoffenheim'ın ilk yarıdaki belirleyici vuruşları (2:1): Maça hızlı başlayan ev sahibi, 10. dakikada Asllani ve 26. dakikada Lemperle'nin golleriyle üstünlüğü yakaladı. 81. dakikada Schalke forveti Adamu farkı bire indirse de bu, konuk ekibin mağlubiyetten kurtulmasına yetmedi.

Bundesliga. 9. haftanın son notları

  • Freiburg — Union Berlin 2:0

    8 Kasım, Europa-Park Stadyumu

    Goller: Khedira (55, k.k.), Suzuki (67).

  • Hoffenheim — Schalke 2:1

    8 Kasım, PreZero Arena

    Goller: Asllani (10), Lemperle (26) — Adamu (81).

Puan durumundaki son durum

9. hafta sonuçlarına göre takımların puan durumundaki yerleri şu şekilde oluştu:

Sıra

Takım

Maç

Puan

Durum / Konum

3

Freiburg

9

19

Galibiyetle 3. sıraya yükseldi

9

Hoffenheim

9

12

Orta sıralara yerleşti

16

Union Berlin

9

7

Mağlubiyet sonrası tehlikeli bölgede kaldı

17

Schalke

9

6

Düşme hattında 17. sırada

BundesligaFreiburgHoffenheimUnion BerlinSchalke
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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