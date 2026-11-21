Karşılaşmada skor 12. dakikada açıldı. Moore, Köln'ü öne geçirerek ev sahibi ekip için beklenmedik bir sorun yarattı. Ancak baskısını artıran Bayern, ilk yarının sonlarına doğru dengeyi sağlamayı başardı.

Almanya şampiyonasının 10. haftasında Bayern, kendi sahasında Köln'ü ağırladı. Münih'teki mücadelede konuk ekip öne geçse de, Bayern devre arasına girmeden durumu eşitledi. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise takımlar galibiyet golünü bulamadı.

Bundesliga'nın 10. haftasında Bayern, kendi sahasında Köln ile berabere kaldı. Münih ekibi, iki önemli oyuncusunu sakatlık nedeniyle kaybederken karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kane ve Olise sakatlanarak oyundan çıktı

Bayern için maçın bir diğer endişe verici yanı, iki önemli oyuncunun sakatlanması oldu. Harry Kane ve Michael Olise, maç sırasında sahayı erken terk etmek zorunda kaldı.

Kane 20. dakikada, Olise ise 46. dakikada oyundan alındı. Sakatlıklarının durumu ve sahalara dönüş süreleri hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Bayern liderliğini korudu

Beraberliğin ardından Vincent Kompany yönetimindeki Bayern, 22 puanla şampiyonada liderliğini sürdürüyor. Köln ise 10 puanla puan tablosunun 14. sırasında yer alıyor.

Bundesliga, 10. hafta

Bayern — Köln — 1:1

Goller: Brown, 37 — Moore, 12.

Bayern: Urbig, Laimer (Musiala, 70), Upamecano (Min-jae, 70), Tah, Stanisic, Kimmich, Brown, Lennart, Olise (Binder, 46), Kane (Bischof, 20).

Köln: Schwäbe, Schmid, Simpson, Lochoshvili, Sosa, Moore, Sebulonsen, Ocon, Krauss, Maina (Tilmann, 77), El Mala (Huseinbasic, 85).