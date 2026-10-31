Bayern'de acil durum: Kompany hastane sonrası derbiden uzaklaştırıldı

Münih ekibi Bayern'in teknik direktörü Vincent Kompany Almanya Bundesliga8. haftasında oynanacak kritik Borussia Dortmund karşılaşması öncesindeki hazırlık sürecinden tamamen uzaklaştırıldı. Münih kulübü yönetimi, hastaneden yeni çıkan 40 yaşındaki teknik adamın sağlığını riske atmamak adına onu takımın günlük faaliyetlerine dahil etmeme kararı aldı.

Kulübün iç talimatları o kadar katı ki, teknik ekibin Kompany ile telefon üzerinden futbol konuşması bile kesinlikle yasaklandı.

«Bize net talimat verildi»: Aaron Danks'in açıklaması

Şu anda geçici teknik direktörlük görevini yürüten Kompany'nin yardımcısı Aaron Danks basına durumla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

«Şu an onunla futbol hakkında hiç konuşmuyoruz. Bu konuda kulüp ve sağlık ekibi tarafından bize çok net talimatlar verildi. Tamamen iyileşmesi, stresten uzak durması ve vaktini ailesiyle geçirmesi gerekiyor. Sağlığına tam olarak kavuşup büyük işine başarıyla dönebilmesi için onu takımın hiçbir işine karıştırmıyoruz».

Neler yaşandı? (Tıbbi teşhis detayları)

Belçikalı teknik adamın rahatsızlığı hafta başında gözlemlendi:

Antrenmanda beklenmedik durum: 23 Ekim günü Kompany, Bayern'in ikinci takımının antrenmanı sırasında aniden bilincini kaybetti ve acilen hastaneye kaldırıldı;

Doktorların teşhisi: Yapılan detaylı tıbbi kontrollerin ardından teknik adamda beyin zarı irritasyonu tespit edildi;

Tedavi ve ev süreci: 28 Ekim'de Belçikalı teknik adama hastaneden taburcu izni verildi. Şu anda doktor gözetiminde özel ilaçlarını kullanıyor ve tam istirahat rejimine uyuyor.

«Der Klassiker»de direksiyonda kim olacak?

Bugün Bundesliga'nın 8. haftası kapsamında milyonlarca taraftarın odak noktası olacak Bayern ile Borussia Dortmund arasındaki dev maçta Münih ekibinin yedek kulübesini tamamen Aaron Danks yönetecek. Kompany ise kritik derbiyi doktorların tavsiyesi üzerine sadece evinde, televizyon karşısında izleyebilecek.