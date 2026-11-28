Münih Bayern kulübünde ortam geriliyor; takımın bazı oyuncuları, kulüp yönetimiyle ilişkileri karmaşıklaşan orta saha oyuncusu Jamal Musialayı açıkça destekliyor. Bu durum The Touchline tarafından bildirildi.

Menajerler de müşterilerini uyarıyor

Bayern yönetiminin, Jamal Musiala'nın yaşadığı son sakatlığa karşı takındığı tavrın ve tutumun takım üyeleri arasında giderek daha fazla rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Kulüp yetkililerinin bu davranışları sadece futbolcuları değil, bazı etkili futbol menajerlerini de hayal kırıklığına uğrattı. Artık onlar, müşterilerine Alman devine transfer olma seçeneğini değerlendirmeden önce iki kez düşünmelerini tavsiye ediyorlar.