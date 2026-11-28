Bayern içinde huzursuzluk: Futbolcular ve menajerler Musiala'ya yönelik tutumdan rahatsız
Münih Bayern kulübünde ortam geriliyor; takımın bazı oyuncuları, kulüp yönetimiyle ilişkileri karmaşıklaşan orta saha oyuncusu Jamal Musialayı açıkça destekliyor. Bu durum The Touchline tarafından bildirildi.
Menajerler de müşterilerini uyarıyor
Bayern yönetiminin, Jamal Musiala'nın yaşadığı son sakatlığa karşı takındığı tavrın ve tutumun takım üyeleri arasında giderek daha fazla rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.
Kulüp yetkililerinin bu davranışları sadece futbolcuları değil, bazı etkili futbol menajerlerini de hayal kırıklığına uğrattı. Artık onlar, müşterilerine Alman devine transfer olma seçeneğini değerlendirmeden önce iki kez düşünmelerini tavsiye ediyorlar.
Puan durumu ve bugünkü Hamburg maçı
Takım etrafındaki bu dedikodulara rağmen, Vincent Kompany öğrencileri Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor:
İstatistikler
Resmi veriler
Sorunun merkezindeki futbolcu
Jamal Musiala (sakatlığına yönetimin verdiği tepki rahatsızlık yarattı)
Bundesliga 10. hafta sonrası durum
22 puan ile puan tablosunda 2. sıra
Sıradaki karşılaşma (11. hafta)
Hamburg — Bayern (deplasman)
Maç tarihi ve saati
Bugün, 28 Kasım, Taşkent saatiyle 19:30 da
Sizce Bayern yönetimi ile Jamal Musiala arasındaki bu anlaşmazlık, Alman devinin sonuçlarını ve yaz transfer planlarını nasıl etkileyecek?
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