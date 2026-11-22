Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında puan durumunda ciddi bir değişiklik yaşandı. Bayern, sahasında Köln'ü mağlup edemezken, Borussia Dortmund deplasmanda aldığı önemli galibiyetle ligin yeni lideri oldu.

Almanya şampiyonasındaki bir sonraki hafta, bir dizi sürpriz sonuçla akıllarda kaldı. Münih'teki beraberlik Bayern'in puan kaybetmesine neden olurken, Borussia Dortmund bunu iyi değerlendirerek puan tablosunda zirveye yükseldi.

Ayrıca RB Leipzig deplasmanda farklı bir galibiyet alırken, Bayer de kendi sahasında rakibini farklı mağlup etti.

Bayern galibiyetsiz kaldı, liderliği kaybetti

Bayern — Köln 1:1

Haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri Münih'te gerçekleşti. Bayern, sahasında Köln'ü konuk etti ancak taraftarlarını galibiyetle sevindiremedi. Karşılaşma 1:1 sona erdi.

Münih ekibi için bu sonuç, sezon boyunca devam eden yenilmezlik serisine rağmen önemli bir puan kaybı oldu. Çünkü rakiplerinden biri olan Borussia Dortmund, kendi maçını kazanarak şampiyonluk yarışındaki durumu lehine çevirdi.

Dortmund ekibi 80. dakikada liderliği ele geçirdi

Borussia Mönchengladbach — Borussia Dortmund 0:1

Borussia Dortmund, Mönchengladbach'taki zorlu deplasmandan üç puanla döndü. Maçın kaderi ikinci yarının son bölümlerinde belli oldu.

80. dakikada Felix Nmecha rakip fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren tek golü kaydetti.

Bu başarının ardından Dortmund kulübünün puanı 24'e ulaştı. Sonuç olarak takım puan tablosunda birinci sıraya yükseldi ve Bayern'i liderlikten etti.

RB Leipzig, Berlin'de rakibini farklı mağlup etti

«Union Berlin» — RB Leipzig 1:5

Haftanın en farklı galibiyetlerinden biri Berlin'de kaydedildi. RB Leipzig, deplasmanda Union kalesine beş gol atarak net bir galibiyet elde etti.

Konuk ekipte Antonio Nusa, Romulo da Cruz, Brajan Gruda ve Rocco Reitz golleri atan isimler oldu. Union'un tek golünü ise Michel Aebischer kaydetti.

Bu sonuç, Leipzig'in şampiyonluk yarışındaki rekabeti sürdürmesi için önemli bir adım oldu.

Bayer rakip kalesine dört gol attı

Bayer — Paderborn 4:0

Leverkusen ekibi de kendi taraftarı önünde güven verici bir oyun sergiledi. Bayer, Paderborn'u 4:0 mağlup etti.

Afonso Moreira maçta duble yaparken, Patrik Schick ve Exequiel Palacios birer gol attı. Böylece Bayer rakibine hiçbir şans tanımadı.

Bundesliga 10. hafta diğer sonuçları

Hafta kapsamında başka karşılaşmalar da oynandı. Bunların bazılarında ev sahipleri minimal skorlarla galip gelirken, Schalke ile Stuttgart arasındaki mücadelede kazanan çıkmadı.

Karşılaşma Skor Eintracht — Hoffenheim 1:0 Elversberg — Freiburg 0:1 Schalke — Stuttgart 0:0

Liderlik mücadelesi daha da kızıştı

10. hafta sonuçları Bundesliga'daki şampiyonluk yarışına yeni bir boyut kazandırdı. Bayern'in sahasında puan kaybetmesi, Borussia Dortmund'un tam istediği bir durum oldu. Dortmund ekibi, önemli galibiyetle 24 puanla zirveye yerleşti.

Sezon henüz devam ediyor, bu yüzden liderlik mücadelesindeki bu değişiklik nihai bir sonuç çıkarmak için yeterli değil. Ancak 10. hafta, Bayern için şampiyonluk yolunda ciddi bir rekabetin doğduğunu gösterdi.