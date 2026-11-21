Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, futbolcunun sakatlığı hakkında bilgi verdi. Eberl'e göre, Kane'in alt bacak bölgesindeki kaval ve fibula kemiklerini bir arada tutan sindezmoz bağları koptu.

Başlangıçta futbolcunun durumuyla ilgili ciddi endişeler dile getirilmişti. Şimdi ise sakatlığın kesin detayları belli oldu. İngiliz forvetin sahalara dönüşü 2027 yılına kadar uzayabilir.

Bayern Münih taraftarları için Almanya Bundesliga'nın 10. haftasındaki Köln karşılaşması (1-1) tatsız bir haberle sona erdi. Takımın ana golcüsü Harry Kane, maçın ilk yarısında sakatlanarak sahayı erken terk etmek zorunda kaldı.

Bayern Münih'in yıldız forveti Harry Kane ciddi bir sakatlık yaşadı. İngiliz futbolcunun iyileşme sürecinin yaklaşık üç ay sürmesi bekleniyor. Bu nedenle 2026 yılının geri kalanında Münih ekibine yardımcı olamayacak.

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Böyle bir sakatlık futbolcu için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Çünkü bu bağlar, ayak bileği ve alt bacak kemikleri arasındaki stabiliteyi sağlamada önemli bir role sahip.

Köln maçında daha ilk yarıda sakatlanan Kane oyuna devam edemedi. Maç sonrasında teknik direktör Vincent Kompany de forvetin birkaç ay boyunca takıma yardımcı olamayacağını belirtti.

Kane ne zaman sahalara dönecek?

Sky Sport Deutschland'ın haberine göre, İngiliz forvetin iyileşme süreci yaklaşık üç ay sürebilir.

Bu süre zarfı geçerli olursa, Kane 2026 yılının geri kalanında forma giyemeyecek. 2027 yılında sahalara dönmesi bekleniyor.

Elbette futbolcunun kesin dönüş tarihi iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Bu nedenle üç aylık süreyi şimdilik tahmini bir öngörü olarak kabul etmek gerekir.

Bayern lider golcüsünden mahrum kaldı

Kane'in sakatlığı Vincent Kompany'nin takımı için büyük bir kayıp olacak. İngiliz forvet, Bayern'in ana gol kaynaklarından biri olarak hücum hattında kritik bir görev üstleniyor.

Artık Münih ekibi önümüzdeki maçlarda yıldız forveti olmadan mücadele etmek zorunda kalacak. Bu durum, teknik ekibin üzerine hücumdaki verimliliği koruma sorumluluğunu yüklüyor.

Kane sahalara dönene kadar Bayern'in onun yerini doldurmanın yollarını araması gerekecek. Taraftarlar ise takımın en önemli oyuncularından birinin bir an önce iyileşip 2027'de sahalara dönmesini bekliyor.