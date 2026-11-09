José Mourinho, La Liga'da Ekim ayının en iyi teknik direktörü seçildi
İspanya La Liga, Ekim ayının en iyi teknik direktörünün ismini resmen açıkladı. Bu prestijli ödül, Real Madrid'in başında bulunan deneyimli teknik direktör José Mourinhoya gitti.
Portekizli teknik adam, lig tarafından gerçekleştirilen resmi oylama sürecinde rakipleri Real SociedadReal Sociedadçalıştırıcısı Pellegrino Matarazzo ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'yi geride bırakarak ayın ödülünün mutlak kazananı oldu.
Real Madrid'in Ekim ayındaki yüzde yüzlük serisi
Mourinho yönetimindeki Madrid devi, Ekim ayında La Liga kapsamında sahaya çıktığı tüm maçları kazanarak yüzde yüzlük bir performans sergiledi:
Villarreal karşısında önemli galibiyet (1:0): Sıkı savunma ve taktik disiplin sayesinde kazanılan üç puan;
Sevilla'nın hezimeti (4:1): Kraliyet Kulübü'nün hücum hattının parlak ve üretken oyunu;
El Clasico'da dramatik zafer (2:1): Çetin geçen mücadelede ezeli rakip Barcelona'nın mağlup edilmesi ayın en önemli olayı oldu.
José Mourinho'nun Ekim ayındaki galibiyet kronolojisi
Rakip Takım
Skor
Sonuç
Maç Statüsü / Önemi
Villarreal
1:0
Galibiyet
Zorlu deplasman ve gol yemeden galibiyet
Sevilla
4:1
Galibiyet
Hücum hattının tam üstünlüğü
Barcelona
2:1
Galibiyet
El Clasico'da belirleyici zafer
La Liga'daki şampiyonluk yarışı
Bu yüzde yüzlük galibiyet serisi, Real Madrid'in şampiyonluk yarışındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi:
Sıra
Kulüp
Maç
Puan
Durum
1
Barcelona
12
33
Puan durumu lideri
2
Real Madrid
12
30
Mourinho'nun takımı 3 puan farkla takipte
3
Atletico Madrid
12
28
İlk üçte mücadeleyi sürdürüyor
12. hafta sonunda 30 puan toplayan Madrid kulübü, lider Katalan ekibinin sadece 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak sonbahar sezonunda şampiyonluk heyecanını zirveye taşıdı.
Yorumlar 0
…