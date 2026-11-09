José Mourinho, La Liga'da Ekim ayının en iyi teknik direktörü seçildi

·15·Spor
José Mourinho, La Liga'da Ekim ayının en iyi teknik direktörü seçildi

İspanya La Liga, Ekim ayının en iyi teknik direktörünün ismini resmen açıkladı. Bu prestijli ödül, Real Madrid'in başında bulunan deneyimli teknik direktör José Mourinhoya gitti.

Portekizli teknik adam, lig tarafından gerçekleştirilen resmi oylama sürecinde rakipleri Real SociedadReal Sociedadçalıştırıcısı Pellegrino Matarazzo ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'yi geride bırakarak ayın ödülünün mutlak kazananı oldu.

Real Madrid'in Ekim ayındaki yüzde yüzlük serisi

Mourinho yönetimindeki Madrid devi, Ekim ayında La Liga kapsamında sahaya çıktığı tüm maçları kazanarak yüzde yüzlük bir performans sergiledi:

  • Villarreal karşısında önemli galibiyet (1:0): Sıkı savunma ve taktik disiplin sayesinde kazanılan üç puan;

  • Sevilla'nın hezimeti (4:1): Kraliyet Kulübü'nün hücum hattının parlak ve üretken oyunu;

  • El Clasico'da dramatik zafer (2:1): Çetin geçen mücadelede ezeli rakip Barcelona'nın mağlup edilmesi ayın en önemli olayı oldu.

José Mourinho'nun Ekim ayındaki galibiyet kronolojisi

Rakip Takım

Skor

Sonuç

Maç Statüsü / Önemi

Villarreal

1:0

Galibiyet

Zorlu deplasman ve gol yemeden galibiyet

Sevilla

4:1

Galibiyet

Hücum hattının tam üstünlüğü

Barcelona

2:1

Galibiyet

El Clasico'da belirleyici zafer

La Liga'daki şampiyonluk yarışı

Bu yüzde yüzlük galibiyet serisi, Real Madrid'in şampiyonluk yarışındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirdi:

Sıra

Kulüp

Maç

Puan

Durum

1

Barcelona

12

33

Puan durumu lideri

2

Real Madrid

12

30

Mourinho'nun takımı 3 puan farkla takipte

3

Atletico Madrid

12

28

İlk üçte mücadeleyi sürdürüyor

12. hafta sonunda 30 puan toplayan Madrid kulübü, lider Katalan ekibinin sadece 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak sonbahar sezonunda şampiyonluk heyecanını zirveye taşıdı.

La LigaReal MadridJosé MourinhoEl ClasicoFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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