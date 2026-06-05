Wildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyor

RWB Grubu'nun CEO'su Robert Mirzoyan, şirketin yeni stratejik yönü olan "RWB Zdorovye" dijital platformunun oluşturulduğunu duyurdu. Proje, tıbbi ve sigorta hizmetlerinin yanı sıra farmasötik ürünler ve sağlık ürünlerini tek bir platformda birleştirmeyi amaçlıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Mirzoyan'ın sözlerine göre, platformun ana görevi sağlık pazarındaki tüm katılımcılara gerekli dijital araçları sunmaktır. Yeni sistem sayesinde tüketiciler, özellikle uzak bölgelerde yaşayanlar, ilaçlara daha kolay erişim sağlayabilecek.

Üreticiler ve eczane zincirleri için bu platform, Wildberries ve Russ birleşmesinden doğan devasa kitleyle çalışma fırsatı yaratıyor. Şirket, fiilen tıbbi hizmetler için özel bir pazar yeri oluşturmayı hedefliyor.

Strateji aktif geliştirme aşamasında olduğundan, projenin kesin ürünleri ve teknik detayları ileride açıklanacak. Ancak "RWB Zdorovye"nin kullanıcılar için hem tıbbi danışmanlık alabilecekleri hem de gerekli ilaçları satın alabilecekleri tek bir dijital alan olacağı kesin.