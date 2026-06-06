Elon Musk: Veri merkezleri Ay'dan roket olmadan fırlatılabilir

Yakında dünyanın ilk trilyoneri olması beklenen Elon Musk, yine sansasyonel bir açıklamayla gündeme geldi. Musk, yapay zeka sistemleri için tasarlanmış veri işleme merkezlerinin (VİM) Ay'dan uzaya roketler olmadan fırlatılabileceğini belirtti. Bu süreçte Ay'ın doğal kaynaklarının güneş panelleri ve uzay hesaplama sistemleri için radyatör üretiminde kullanılması öngörülüyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Musk'un hesaplamalarına göre, Dünya gezegeni yapay zeka sistemleri için yılda yaklaşık 1 terawatt hesaplama gücü sağlayabilirken, Ay'da bu rakam 1000 terawattı aşabilir. SpaceX'in lideri, Ay'da bir şehir kurulduktan sonra şirketin neyle uğraşacağına da değindi. Şirket, uyduları ve yeni veri merkezlerini fırlatmak için özel kütle sürücüler (elektromanyetik hızlandırıcılar) inşa etmeyi planlıyor.

Bu yılın başında SpaceX, odağını Mars'ı kolonileştirmekten ziyade Ay'da kendi kendine yeten bir şehir kurmaya kaydırdı. Buna rağmen, Elon Musk Mars ile ilgili planlarından tamamen vazgeçmedi. Mars'ı "bakım gerektiren bir gezegen" olarak adlandıran Musk, orada yapay bir atmosfer oluşturulabileceğini vurguladı.

Ayrıca girişimci, Starship gemisi yardımıyla uzaya yük taşıma maliyetinin gelecekte hava kargo taşımacılığından bile daha ucuz olacağını öngörüyor. Bunun, uzayın keşfi ve yapay zeka altyapısının genişletilmesinde yeni bir dönem başlatacağı bekleniyor.