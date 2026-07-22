Al-Hilal, Harry Kane transferi için görüşmelere başladı

·49·Spor
Al-Hilal, Harry Kane transferi için görüşmelere başladı

Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal, yaz transfer döneminde bir başka sansasyonel transfere imza atmaya hazırlanıyor. Riyad devi, İngiltere milli takımı kaptanı ve Bayern Münih forveti Harry Kane'i ana hedefi haline getirdi. Bu transferin sadece kulübün değil, tüm Suudi Pro Ligi'nin prestijini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Goal.com'un haberine göre.

Al-Midan Al-Riyadi'nin haberine göre, Al-Hilal teknik direktörü Simon Francis şu anda Londra'ya ulaştı. Ziyaretin temel amacı, Harry Kane transferiyle ilgili resmi görüşmeleri tamamlamak ve oyuncuyla kişisel sözleşme şartlarını müzakere etmektir. Kulüp yönetimi, 2025-2026 sezonundaki sonuçlardan memnun kalmadığı için kadroda köklü bir yenilenmeye gitme kararı aldı.

Görüşmelerin detayları ve kulüp planları

Simon Francis, Londra'da Harry Kane ve temsilcileriyle bir araya gelerek forvetin mali taleplerini ve istediği ayrıcalıkları değerlendirecek. Al-Hilal yönetimi, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak için her türlü şartı yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti. Şu anda transfer süreçlerini Francis yönetiyor, ancak bu görevin yakında İskoç sportif direktör Richard Hughes'a devredileceği söyleniyor.

Al-Hilal, geçtiğimiz sezonu sadece İki Kutsal Caminin Hizmetkarı Kupası (Kral Kupası) ile tamamladığı için kadrosunu güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak görüyor. Harry Kane gibi deneyimli ve üretken bir forvetin gelişi, takımın hem yerel ligde hem de AFC Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk şansını önemli ölçüde artıracaktır.

Harry Kane, geçtiğimiz yıl Londra ekibi Tottenham'dan Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer olmuştu. Münih ekibinde harika bir performans sergilemesine rağmen, Suudi kulübünün mali açıdan oldukça cazip teklifi oyuncuyu düşündürebilir. Bayern yönetiminin bu olası transfere yaklaşımı henüz bilinmiyor.

Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Harry Kane Suudi Arabistan'da Neymar, Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızların arasına katılacak. Bu durum, bölgedeki futbol seviyesinin yükselmesine ve yayın haklarına olan ilginin daha da artmasına katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki saatlerde Londra'daki görüşmelerin sonuçlarına dair yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Al-HilalHarry KaneBayern MünihTransferlerSuudi Arabistan
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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