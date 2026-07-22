Google yapay zeka yarışında yeni bir aşamaya geçti: Gemini 3.6 ve Gemini 4 duyuruldu

Teknoloji dünyasının devi Google, yapay zeka ekosistemini genişletmeye devam ediyor. Şirket, Gemini ailesine ait üç yeni modeli — Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite ve özelleştirilmiş Gemini 3.5 Flash Cyber sürümlerini resmen tanıttı. Bu güncellemeler, yalnızca işlem hızını artırmayı değil, aynı zamanda yapay zekayı günlük iş süreçlerine daha uygun maliyetli ve verimli bir şekilde entegre etmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni serinin amiral gemisi olan Gemini 3.6 Flash modeli, önceki nesle göre önemli ölçüde daha tasarruflu olup çıkış tokenlarını yüzde 17 daha az tüketiyor. Artificial Analysis Index verilerine göre, verimlilikteki bu artış kalite kaybına yol açmamış; aksine programlama, veri analizi ve çok modlu içeriklerle çalışma konularında performans iyileşmiştir. Google, bu modelin fiyatını da düşürerek 1 milyon giriş tokenı için 1,50 dolar, çıkış tokenları için ise 7,50 dolar olarak belirledi.

Hız ve siber güvenlikte devrim

İkinci yenilik olan Gemini 3.5 Flash-Lite modeli, yüksek hız ve büyük hacimli sorgularla çalışmak için özel olarak geliştirildi. Saniyede 350 tokene kadar üretim kapasitesine sahip olan bu model, kendi sınıfındaki en hızlı sistem haline geldi. Fiyatlardaki hafif artışa rağmen, karmaşık aracı senaryolarda ve uzun metin bağlamlarıyla çalışmada önceki sürümlerden çok daha üstün olduğunu kanıtladı.

Şirket, siber güvenlik alanına da özel bir önem vererek Gemini 3.5 Flash Cyber modelini tanıttı. Bu model, yazılım kodlarındaki güvenlik açıklarını bulmak ve gidermek için optimize edilmiştir. CodeMender ajanı ile iş birliği içinde çalışır ve karmaşık güvenlik raporlarının hazırlanmasında yüksek verimlilik gösterir. Şimdilik bu model, yalnızca devlet kurumları ve güvenilir ortaklar için sınırlı bir pilot program kapsamında sunulmaktadır.

Google tarafından sunulan test sonuçları, yeni modellerin potansiyelini açıkça ortaya koyuyor. Örneğin, Gemini 3.6 Flash, programlama yeteneğini değerlendiren DeepSWE benchmark testinde yüzde 49'luk bir sonuç kaydetti; oysa önceki sürüm yüzde 37 seviyesindeydi. Ayrıca, bilgisayar kontrol yeteneği OSWorld-Verified testinde yüzde 83'e ulaştı; bu da yapay zekanın işletim sistemleriyle çalışma yeteneklerinin genişlediğini gösteriyor.

Geleceğe doğru adım: Gemini 4 hazırlanıyor

Yeni modellerin piyasaya sürülmesinin yanı sıra Google, daha büyük bir proje olan Gemini 4 nesli üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu. Şirket temsilcilerine göre, şu anda yeni nesil modellerin eğitilmesinin (pre-training) en kapsamlı aşaması devam ediyor. Bu durum, Google'ın OpenAI ve diğer rakipleriyle olan rekabette liderliği elden bırakmama niyetinde olduğunu doğruluyor.

Özbekistanlı yazılımcılar ve teknoloji girişimleri için bu haberler büyük önem taşıyor; çünkü Gemini 3.6 Flash ve Gemini 3.5 Flash-Lite modelleri halihazırda Gemini API, Google AI Studio ve Android Studio platformlarında kullanıma açıldı. Bu durum, yerel pazarda yapay zeka tabanlı hızlı ve uygun maliyetli uygulamalar geliştirilmesine olanak tanıyor.