Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia sosyal medyadaki saldırılara yanıt verdi

İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal ve sevgilisi Ines Garcia arasındaki ilişki, son günlerde dünya spor basınının odak noktasında. 2026 Dünya Kupası finalinin ardından başlayan eleştiri dalgası ve sosyal medyadaki nefret kampanyası, sonunda Ines Garcia'nın resmi bir açıklama yapmasına neden oldu. Barcelona kulübünün altyapısından yetişen Yamal'ın yakınındaki isim, kendisine yönelik olumsuz yorumlara karşı sessiz kalamayacağını belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Olaylar, İspanya milli takımının Arjantin'e karşı oynadığı final maçındaki galibiyetinin ardından başladı. MetLife Stadyumu'ndaki kupa töreninde Ines Garcia, Lamine Yamal ile birlikte görüntülenmişti. Ancak sosyal medya kullanıcıları, çiftin ilişkisinde soğuk rüzgarlar estiğini, birbirleriyle neredeyse hiç iletişim kurmadıklarını fark ederek bunu ilişkinin bittiğine dair dedikodulara dönüştürdüler.

Nefret kampanyası ve psikolojik baskı

Marca gazetesinin haberine göre, bu videoların yayılmasının ardından Ines Garcia acımasız hakaretlerin ve siber zorbalığın kurbanı oldu. Binlerce kullanıcı onu genç futbolcuyu kullanmakla veya ona karşı kayıtsız kalmakla suçlayarak hakaret içerikli yorumlar yaptı. Bu durum o kadar ciddi bir hal aldı ki, içerik üreticisi olarak tanınan Garcia, ruh sağlığını korumak için kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Ben de bir insanım" diyerek açıklamasına başlayan Ines Garcia, sosyal medyadaki eleştirileri "nefret dolu bir kampanya" olarak nitelendirdi ve insanları özel hayata saygı duymaya çağırdı. Garcia'ya göre, kameraya yansıyan birkaç saniyelik görüntülere dayanarak bir insanın tüm hayatı ve duyguları hakkında çıkarım yapmak tamamen yanlış ve adaletsizdir.

Lamine Yamal ise henüz bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Genç forvet şu anda kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor; sadece Barcelona'nın değil, İspanya milli takımının da vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Futbolcunun yakınları ve taraftarlar, bu tür kişisel tartışmaların sahadaki performansını olumsuz etkilemesinden endişe ediyor.

Modern futbolda genç yıldızların özel hayatı sürekli olarak medyanın ve taraftarların gözetimi altındadır. Lamine Yamal gibi 19 yaşındaki bir futbolcu için bu baskı altında kalmak büyük bir zihinsel dayanıklılık gerektiriyor. Ines Garcia'nın cesur yanıtı ise sosyal medyadaki asılsız suçlamalara karşı bir nevi savunma oldu.

Sonuç olarak, İspanya milli takımının tarihi zaferinin ardından gelen bu tartışma, spor dünyasındaki şöhretin ne kadar ağır bir yük olduğunu bir kez daha kanıtladı. Çiftin ilişkisinin devam edip etmeyeceği zamanla belli olacak, ancak ahlaki sınırları aşmamak her taraftar için temel bir kural olmalıdır.