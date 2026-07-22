Al-Hilal, Harry Kane transferi için Londra'da görüşmelere başladı

·60·Spor
Al-Hilal, Harry Kane transferi için Londra'da görüşmelere başladı

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü, yaz transfer döneminde büyük bir ses getirmeye hazırlanıyor. Riyad temsilcisi, Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen İngiliz golcü Harry Kane'i kadrosuna katmak için ciddi bir adım attı. Bu transferin sadece Saudi Pro League için değil, dünya futbolu için de büyük bir olay olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Al-Midan Al-Riyadi gazetesinin haberine göre, Al-Hilal Teknik Direktörü Simon Francis şu anda Londra'da bulunuyor. Temel amacı Harry Kane ve temsilcileriyle bir araya gelerek oyuncunun kişisel şartlarını ve mali taleplerini görüşmek. Francis, şu anda kulübün transfer politikasını yöneten kilit isim konumunda.

Kadro yenileme ve büyük hedefler

Al-Hilal yönetimi, geçtiğimiz sezon elde edilen sonuçlardan tam olarak memnun kalmadı. Takım, 2025-2026 sezonunda sadece İki Kutsal Caminin Hizmetkarı Kupası'nı kazanmakla yetindi. Bu nedenle kulüp yönetimi, kadroyu kökten yenilemeyi ve hücum hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor.

Görüşmelerin ilk aşamasında Simon Francis, oyuncunun menajerleriyle bir araya gelerek Kane'e sunulacak maaş ve bonus paketini iletecek. Taraflar anlaşmaya varırsa, bir sonraki adım Bayern Münih kulübüyle resmi görüşmelere başlamak olacak. Bilgi olarak, İngiliz golcünün Münih ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Yeni sportif direktör ve gelecek planları

Kulüp yönetiminde de değişiklikler bekleniyor. Gelen bilgilere göre, önümüzdeki haftalarda İskoç uzman Richard Hughes'un Al-Hilal'in sportif direktörlük görevine getirilmesi bekleniyor. Ancak Harry Kane ile ilgili transfer sürecini Simon Francis'in tamamlaması planlanıyor.

Harry Kane, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çok üretken bir oyun sergilese de takım başarıları konusunda şanssızdı. Al-Hilal ise ona sadece devasa mali imkanlar değil, aynı zamanda AFC Şampiyonlar Ligi ve yerel ligde şampiyonluk için mücadele edecek bir proje sunuyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi yıldızların arasına katılacak.

Şimdilik Bayern yönetimi, en iyi golcüsünü bırakma konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Al-Hilal'in mali gücü ve oyuncuya sunulacak şartlar durumu tamamen değiştirebilir. Önümüzdeki saatlerde Londra'daki görüşmelerin detaylarının netleşmesi bekleniyor.

Al-HilalHarry KaneBayern MünihTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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