Xiaomi, oyun tutkunları için Redmi K90 Ultra modelini hazırlıyor

·1·Teknoloji
Xiaomi, oyun tutkunları için Redmi K90 Ultra modelini hazırlıyor

Xiaomi Corporation Başkanı Lu Weibing, bir sonraki teknolojik yeniliği olan Redmi K90 Ultra akıllı telefon hakkında önemli detaylar paylaştı. Bu cihaz sadece sıradan bir amiral gemisi olmakla kalmayıp, mobil oyun dünyasında yeni standartlar belirlemeyi hedefliyor. Şirket yöneticisi, bu modelde oyun deneyimini maksimum düzeyde konforlu ve verimli hale getirmeye yönelik bir dizi yenilikçi teknolojinin kullanıldığını özellikle vurguladı. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiğine göre, yeni cihazın en temel avantajlarından biri soğutma sistemi olacak. Redmi K90 Ultra modelinin, üst segmentteki Redmi K90 Max versiyonunda kullanılan aktif soğutma elemanına sahip olduğu onaylandı. Bu da akıllı telefonun en yoğun oyun süreçlerinde bile aşırı ısınmamasını sağlıyor.

Soğutma sistemi ve özel özellikler

Xiaomi mühendislerinin verilerine göre, bu yeni sistem cihaz sıcaklığını sadece 100 saniye içinde 10 dereceye kadar düşürebilme kapasitesine sahip. Daha da önemlisi, aktif soğutma sistemi çalışırken neredeyse hiç gürültü çıkarmıyor — gürültü seviyesi 32 dB değerini aşmıyor. Bu da kullanıcının oyun atmosferine tamamen odaklanmasına olanak tanıyor.

Ayrıca, akıllı telefonda ağ bağlantısını optimize eden özel bir teknoloji uygulanmış. Bu sistem, özellikle akıllı telefon yatay konumda tutularak oynandığında bağlantı kalitesini artırmaya hizmet ediyor. Genellikle kullanıcılar telefonu iki elle tuttuklarında antenlerin engellenmesi sonucu ping yükselmesi gözlemlenir; Redmi K90 Ultra ise bu sorunu hem yazılımsal hem de donanımsal düzeyde çözüyor.

Teknik özellikler konusunda da cihaz şaşırtıcı rakamlar vaat ediyor. Daha önce yayılan bilgilere göre, akıllı telefon rekor düzeyde 8500 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılacak. Bu güç kaynağı, 100 watt hızlı şarj teknolojisiyle birleşerek kullanıcının uzun süre prize bağımlı kalmamasını sağlıyor.

Yeni işlemci ve aktif soğutma sisteminin kombinasyonu, Redmi K90 Ultra modeline piyasadaki en güçlü oyun amiral gemileriyle rahatça rekabet etme imkanı tanıyor. Xiaomi, bu model aracılığıyla oyun akıllı telefonları segmentinde liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Cihazın resmi tanıtım tarihi ve fiyatının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

XiaomiRedmi K90 UltraAkıllı TelefonTeknolojiMobil Oyunlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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