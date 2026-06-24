Yenilgiler Arasındaki Elmas — Behruz Karimov Avrupalı Uzmanları Hayrete Düşürüyor!

Dünya Kupası'ndaki ilk iki maç milli takımımız için acı mağlubiyetlerle (Kolombiya'ya 1:3, Portekiz'e 0:5) sonuçlanmış olsa da, kadromuzda harika bir parlayış yaşandı. Özbekistan milli takımının 18 yaşındaki savunmacısı Behruz Karimov'un sergilediği performans, uluslararası analistler ve scoutların dikkatini tamamen üzerine çekti.

Ünlü Macar spor gazetecisi ve futbol analisti Bense Bochak sosyal medya hesaplarında genç temsilcimizin yeteneğine yüksek övgülerde bulundu.

Macar uzman neler söyledi?

Bense Bochak, milli takımımızın maçlarını izlerken Behruz'un çok yönlü ve soğukkanlı hareketlerine hayran kaldığını gizlemedi:

«İtiraf etmeliyim ki, Dünya Kupası'nda Özbekistan iki kez kaybetmiş olmasına rağmen, 18 yaşındaki Behruz Karimov beni çok şaşırttı. Hem sağ bek olarak hem de üçlü savunma sisteminde merkezde oynayabilen bir futbolcu. Tekniği çok güçlü, fiziksel olarak dayanıklı, şutları etkili ve topla etkileşimde oldukça sakin».

Dünya yıldızlarına karşı «ateşten sınav»

Mundial'in ilk maçları Behruz için gerçek bir ustalık okulu oldu. Sahada dünyanın en korkutucu ve en formda kanat oyuncularından biri olan Luis Diaz (Kolombiya) ve dünya futbolunun en güçlü sol beklerinden biri olarak kabul edilen Nuno Mendes'e (Portekiz) karşı mücadele etti. 18 yaşındaki gencimiz bu devlere karşı asla çekinmedi ve görevini layıkıyla yerine getirdi.

Karimov'un ilk iki maçtaki etkileyici istatistikleri:

Top geri kazanma: 15 kez;

Yerden ikili mücadeleler: 34 pozisyonda yer aldı;

Başarılı dripling: 6 kez (Bu göstergede her iki maçta da Özbek futbolcular arasında en yüksek sonucu elde etti!).

Kaleyi sarsayan süper şut

Dünya Kupası'nda Karimov, Özbekistan milli takımının her iki maçında da kadronun vazgeçilmez figürlerinden biri haline geldi:

Kolombiya maçında: Tam 90 dakika sahada kaldı ve rakip kalenin direğine çarpan müthiş süper şutuyla herkesin hafızasına kazındı. Portekiz maçında: Teknik ekip onu ancak maçın bitimine az bir süre kala — 89. dakikada yedek kulübesine aldı.

Transfer piyasasında yeni hedef

Bense Bochak'a göre Behruz Karimov, çok nadir ve ilgi çekici bir profile sahip bir futbolcu. Yakında birçok yabancı kulübün transferi için harekete geçeceği kesin. En önemlisi, şu anki durumuyla nispeten düşük bir bedelle satın alınabilmesi, Avrupa kulüpleri için gerçek bir «hediye» niteliğinde.

Takımımız zor günler geçirse de, Behruz gibi genç yeteneklerimizin büyük sahnede korkusuzca oynaması, Özbek futbolunun geleceğine olan güvenimizi artırıyor. Tebrikler Behruz! Gelecek maçlarda da başarılar dileriz!